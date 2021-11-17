Отравившиеся в Казани студенты по ошибке выпили «незамерзайку» вместо алкоголя

Отравившиеся метанолом студенты могли перепутать 5-литровую пластиковую бутыль контрафактного алкоголя с «незамерзайкой». Об этом рассказали сегодня в Следственном комитете по Татарстану.

Следствие установило, что один из пострадавших купил у знакомого спиртосодержащую жидкость в 5-литровой пластиковой бутыли. Бутыль привезли в коттедж в багажнике каршерингового автомобиля. В этом же багажнике находилась еще одна бутыль такого же объема с незамерзающей жидкостью. По ошибке молодые люди взяли ее с собой, а после этого добавили в жидкость ароматизаторы и выпили.

Правоохранительные органы провели осмотр места происшествия и прилегающей территории. Бутыль из-под «незамерзайки» изъяли, в ней содержатся следы метанола. В каршеринговом автомобиле нашли бутыль с контрафактным алкоголем, который студенты купили для праздника.

Следователи опросили четверых опрошенных местных жителей 1990-2000 годов рождения. В приобретенном студентами алкоголе следов метанола не обнаружено. В рамках уголовного дела назначены генетические и химические экспертизы.

Фото: Следком РФ

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Казани 13 студентов отравились некачественным алкоголем. Трое госпитализированы в тяжелом состоянии, 10 — в состоянии средней степени тяжести. Медики провели химико-токсикологическое исследование крови, у всех отравившихся был найден метиловый спирт в разных концентрациях.

Ольга Шагиева