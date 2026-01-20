В Казани появится еще 330 платных парковок

Большинство мест обустроят на проспекте Ямашева

Фото: Динар Фатыхов

В Казани появится еще 330 платных парковок. Итого общее количество мест для паркинга составит 14 489 единиц, следует из постановления исполкома города.

Согласно документу, больше всего платных парковок появится на пр. Ямашева (194 места). Также парковочные места обустроят на ул. Беломорской (133) и Четаева (16).

Плата за стоянку транспортных средств на упомянутых местах составит 30 рублей в час.

Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР предложили сделать парковки бесплатными для автомобилей многодетных семей.

Никита Егоров