628 млн рублей принес эффект модернизации строительных предприятий Татарстана

Подобные показатели стали доступны благодаря Нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика»

Фото: Инна Серова

На рынке труда Татарстана наблюдается дефицит специалистов, особенно в строительной отрасли. По последним данным, в регионе открыто более 23 тысяч вакансий, большая часть из которых приходится на строительный сектор. Об этом заявил министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин во время итоговой коллегии ведомства.

Параллельно с решением кадрового вопроса власти региона уделяют особое внимание повышению производительности труда. Это становится особенно актуальным в условиях ужесточения миграционной политики.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в строительной сфере Татарстана достигнуты существенные результаты. За время реализации проекта в нем приняли участие 60 предприятий отрасли, что составляет 17% от общего числа участников. Только в 2025 году к проекту присоединились 18 предприятий.

Значительный экономический эффект в размере 628 миллионов рублей был достигнут благодаря внедрению современных методов управления и оптимизации производственных процессов на предприятиях строительной отрасли.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что, по данным республиканского Минстроя, на 1 декабря 2025 года налоговая задолженность в отрасли в консолидированный бюджет составила 3,1 миллиарда рублей.

Дмитрий Зайцев