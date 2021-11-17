Госдума приняла закон о дистанционном оформлении трудового договора

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем дистанционно. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Работники смогут без посещения кадрового отдела подписывать документы, поданные ими или предназначенные для них, электронной подписью и иметь быстрый доступ к необходимой документации. Электронный документооборот планируется осуществлять через единую цифровую платформу «Работа в России», включая взаимодействие через портал госуслуг.

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При подписании электронных документов будут использовать усиленную квалифицированную электронную подпись. Документооборот может вестись не только на платформе «Работа в России» и через портал госуслуг, но и через информационную систему работодателя, соответствующую требованиям ТК РФ.

Ранее Минтруд подготовил законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, в котором прописаны продолжительность рабочего дня, порядок начисления компенсаций за неиспользованный отпуск. Все подробности — в материале «Реального времени».



8 декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об удаленной работе. Документом вводятся три понятия: первое — дистанционная (удаленная) работа, второе — временная дистанционная (удаленная) работа, третье — комбинированная дистанционная (удаленная) работа. Согласно нововведениям, перевод работника на удаленную работу — не основание для снижения заработной платы. Право дистанционных работников быть офлайн сохраняется, а его нарушение будет расцениваться как сверхурочная работа. Закон вступил в силу 1 января 2021 года.



Татьяна Леухина