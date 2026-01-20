В Татарстане задержали руководителя палаты земельных и имущественных отношений Заинского района

Руководителя палаты земельных и имущественных отношений Заинского района Татарстана Раиса Шайхиева задержали в его служебном кабинете.

Источники «Реального времени» подтвердили факт задержания Шайхиева.

По словам собеседника издания, причина не уточняется, однако сам факт задержания чиновника подтверждается.

Никита Егоров

Справка

В 1984 году поступил в Казанский государственный университет, который окончил в 1991 году, получив специальность «почвовед».

С мая 1985 по июль 1987 года проходил службу в Советской Армии в городе Черняховске Калининградской области.

После возвращения из армии в августе 1991 года возглавил лабораторию ОАО «Агрохимсервис» в городе Заинске, где проработал до августа 2000 года.

В 1999 году окончил Московский государственный экономический институт по специальности «юрист».

С августа 2000 по ноябрь 2008 года занимал должность председателя райкомзема и руководителя службы земельного кадастра Заинского района и города Заинска.

С 11 января 2009 года и по настоящее время является председателем Палаты имущественных и земельных отношений Заинского муниципального района Республики Татарстан.