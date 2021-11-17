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В Татарстане утилизовано 786 кг мясной продукции из-за выявленного генома АЧС

11:27, 17.11.2021
В Татарстане утилизовано 786 кг мясной продукции из-за выявленного генома АЧС
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане изъяли и утилизовали путем сожжения 786 кг мясной продукции из-за выявленного генома африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщается на сайте Главного управления ветеринарии Кабмина РТ.

Продукция поступила в республику из Чувашии и Мордовии. По итогам исследований проб мяса в Республиканской ветеринарной лаборатории подтвердилось наличие ДНК вируса АЧС в колбасных изделиях ООО «Мясоперерабатывающего предприятия «Приволжские колбасы» и ООО «МПК «Атяшевский». Эту продукцию изъяли из продуктовых магазинов Казани, Набережных Челнов и Зеленодольского, Алметьевского, Буинского, Бугульминского, Аксубаевского, Кукморского, Сабинского, Нижнекамского, Мензелинского районов.

Поступление сомнительных изделий помогла отследить система «Меркурий». С помощью нее были оформлены сопроводительные документы.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре стало известно, что Татарстан, став большим перевалочным пунктом Приволжского федерального округа для продавцов животноводческой продукции, оказался в особенной зоне риска по распространению птичьего гриппа и африканской чумы свиней.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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