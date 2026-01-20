Каждый второй житель ПФО хотел бы посетить Байкал

На втором месте по популярности — Алтай

Фото: Артем Дергунов

Больше половины (55%) жителей ПФО хотели бы посетить Байкал. Таковы результаты опроса сервиса «Авито Путешествия».

На втором месте по популярности — Алтай, куда хотели бы отправиться 54% опрощенных жителей округа, а на третьем — Карелия (49%). В топ-5 самых желаемых туристических направлений вошли Кавказ (43%) и Золотое кольцо с Калининградской областью (в оба направления — по 40%).

Отмечается, что за последние пять лет россияне в среднем посетили по три региона России, а в более чем 15 субъектов страны совершали туристические поездки только 3% респондентов. При этом в будущем 30% опрошенных хотели бы объехать почти всю страну. Чаще всего о таком желании говорили люди в возрасте от 18 до 34 лет (33%), жители городов численностью от 100 до 250 тысяч человек (38%) и Северо-Кавказского ФО (37%).

Ранее сообщалось, что власти столицы Татарстана ищут способ повысить заполняемость отелей, а доходы от сдачи квартир падают.

При этом Татарстан вошел в пятерку регионов по числу бронирований посуточных квартир в январские праздники.

Никита Егоров