В Татарстане выполнили план законопроектной деятельности на 2025 год

Минюст Татарстана в 2025-м рассмотрел 2 787 проектов нормативных актов республиканского уровня

Фото: Михаил Захаров

По итогам 2025 года все запланированные законопроекты разработаны в установленные сроки. Всего Кабмин Татарстана внес в парламент республики 34 законопроекта. Предварительно все проекты прошли тщательное обсуждение: провели девять заседаний Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам и 11 заседаний его экспертного совета, на которых рассмотрено и одобрено 29 законопроектов. Об этом доложил министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин на заседании коллегии Минюста республики, посвященной итогам законотворческой деятельности за 2025-й.

Он также подчеркнул важность качественной нормативно-правовой базы для функционирования государства.

— Нормальное функционирование государства невозможно без определения четких правил поведения во всех сферах общественных отношений. Это может быть обеспечено только качественной нормативно-правовой базой, состоящей из понятных и исчерпывающих в своей области законов и подзаконных актов, — сказал Загидуллин.

Глава Минюста Татарстана добавил, что план законопроектной деятельности Кабмина РТ на 2026 год включает 12 законопроектов, из которых три планируют внести уже в феврале.

Министр сообщил, что в 2025 году министерством было рассмотрено 2 787 проектов нормативных актов республиканского уровня, что на 168 больше, чем в предыдущем году. Из них 127 проектов законов РТ, 165 проектов указов и 2 495 проектов постановлений Кабмина республики.

Ранее «Реальное время» сообщало о наиболее интересных налоговых новостях за последнюю неделю.

Никита Егоров