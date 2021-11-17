Покупатели со всей России пострадали от интернет-магазина из Казани

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17 ноября стало известно о мошеннических действиях на сайте по продаже бытовой техники Viper-market. Мошенники получали с покупателей деньги за товар известных брендов и пропадали, оставляя потерпевших ни с чем.



Покупатели делали заказ и оплачивали покупку, но потерпевшие не дожидались заказа. После проверки контактных данных на сайте выяснилось, что по указанному адресу никакого магазина нет, по номерам телефона не дозвониться, а социальных сетей не существует.

Обманутые покупатели обратились в «Е-Ком Трейд», поскольку на сайте мошенники указали его как продавца. Как прокомментировал коммерческий директор «Е-Ком Трейд» Рамиль Абдуллин, на ситуацию просто не могли не отреагировать: «Это безусловно негативно влияет на нашу репутацию, но в первую очередь это противоречит принципам интернет-торговли. Такие непорядочные «предприниматели» бросают тень на весь рынок e-commerce и подрывают доверие покупателей».

Онлайн-дистрибьютор «Е-Ком Трейд», входящий в топ-30 дистрибьюторов России и №1 в Татарстане, не сотрудничает с интернет-магазином Viper-market и осуществляет продажу только на проверенных площадках, которые давно присутствуют на рынке и имеют хорошую репутацию. Сейчас команда онлайн-дистрибьютора подключила к решению вопроса юристов и предала вопрос огласке, чтобы больше никто не совершил покупку в этом интернет-магазине.

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Директор по маркетингу «Е-Ком Трейд» Мария Абдуллина дополнила, что именно в ноябрьский период, когда везде гремят распродажи, мошенники могут запускать сайты-однодневки и быстро заработать на доверии онлайн-покупателей. Чтобы избежать мошенничества, покупки следует совершать на проверенных маркетплейсах и у официальных дистрибьюторов брендов.

Руководитель отдела внешних коммуникаций «Е-Ком Трейд» Рената Кимаева рассказала «Реальному времени», что о ситуации стало известно сегодня. Некоторые пострадавшие обратились в правоохранительные органы. Особенно в разрешении ситуации заинтересованы те, кто оставил в магазине немаленькие суммы. Предполагается, что число пострадавших со временем будет увеличиваться — в период распродаж магазин давал много рекламы, люди переходили на сайт и совершали покупки. Многие оплатившие еще ждут доставку и могли еще не понять, что произошло.

В «Е-Ком Трейд» также намерены обращаться по этому вопросу в правоохранительные органы, чтобы понять, что можно сделать в этой ситуации. На данный момент нельзя отследить, повлияла ли эта ситуация на работу и количество покупок, пропускаемых через онлайн-дистрибьютора. Компания только начала оценивать масштаб происшествия.



Маргарита Головатенко