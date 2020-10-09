ГБУ Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан

Общая информация

ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан» (Уполномоченный МФЦ) 26 июня 2013 года.

Учреждение осуществляет следующие функции:

— осуществление методической и консультационной поддержки по вопросам организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ;

— заключение соглашений о взаимодействии с территориальными федеральными, республиканскими и муниципальными органами власти по оказанию услуг этих органов в МФЦ, с привлекаемыми к предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» организациями, расположенными на территории Республики Татарстан (далее — привлекаемые организации);

— организация обучения и повышения квалификации работников филиалов МФЦ, удаленных рабочих мест, привлекаемых организаций, других МФЦ;

— осуществление мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ на территории Республики Татарстан.

Руководитель — Музафарова Ленара Акмалутдиновна.

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