ГБУ Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан
Общая информация
ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан» (Уполномоченный МФЦ) 26 июня 2013 года.
Учреждение осуществляет следующие функции:
— осуществление методической и консультационной поддержки по вопросам организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ;
— заключение соглашений о взаимодействии с территориальными федеральными, республиканскими и муниципальными органами власти по оказанию услуг этих органов в МФЦ, с привлекаемыми к предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» организациями, расположенными на территории Республики Татарстан (далее — привлекаемые организации);
— организация обучения и повышения квалификации работников филиалов МФЦ, удаленных рабочих мест, привлекаемых организаций, других МФЦ;
— осуществление мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ на территории Республики Татарстан.
Руководитель — Музафарова Ленара Акмалутдиновна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420054, ул. Авангардная, 74
- Телефон: (843) 222-06-20
- Email: mfc-kazan@yandex.ru
- Сайт: https://mfc16.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 09.10.2020