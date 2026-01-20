Уроженец Татарстана пожаловался Мизулиной на «Яндекс.Алису» из-за песни «День Победы»

Гаджет отказывался включать трек, говоря, что он «не для детских ушей»

Уроженец Татарстана и депутат Заксобрания Пермского края Ирек Хазиев обратился к директору Лиги безопасного интернета, члену Общественной палаты России Екатерине Мизулиной с требованием провести проверку политики фильтрации контента у «Яндекса». Причиной стало нежелание умной колонки «Яндекс. Алиса» включать детям песню «День Победы».

Ранее в соцсетях стали появляться видео, на которых дети просят «Алису» включить это патриотическое произведение. Однако в ответ они получали отказ. Умная колонка заявляла, что песня «не для детских ушей». Как подчеркнул Хазиев, это утверждение является ошибочным и даже «потенциально опасным для формирования исторической памяти у подрастающего поколения». В связи с этим уроженец Татарстана рекомендовал «Яндексу» пересмотреть политику фильтрации контента, чтобы не допустить блокировки подобных песен.

— Я даже не поверила. Поэтому мы решили все проверить — ответ на видео. Песня «День Победы» действительно ограничена для прослушивания, если включен детский режим и нейросеть распознает голос маленького ребенка. Алиса говорит, что песню можно якобы слушать «только вместе с родителями». Одна из главных патриотических песен страны «День Победы» сейчас изучается в школах на уроках музыки. Песня написана в память о великих подвигах наших дедов и прадедов, наполнена любовью к Родине и уважением к нашим солдатам. На ней выросло не одно поколение россиян. Эти ноты и слова у нас в крови. Но нейросеть от «Яндекса» почему-то считает иначе. Что следующим подпадет под цензуру «Яндекса»? Гимн России? — прокомментировала ситуацию Мизулина в своем телеграм-канале.

Никита Егоров