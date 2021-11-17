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Роспотребнадзор Татарстана не планирует давать разрешение на работу общепиту ночью

01:32, 17.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор Татарстана не планирует давать разрешение на работу общепиту ночью
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В управлении Роспотребнадзора по Татарстану считают преждевременным снятие ограничений на работу ресторанов и кафе в ночное время. Текущая ситуация с заболеваемостью коронавирусом не позволяет снять текущих ограничений.

В ведомстве обещали рассмотреть предложение рестораторов при стойкой тенденции к стабилизации и снижению заболеваемости, передает «Коммерсантъ».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во вторник ассоциация рестораторов Казани попросила Роспотребнадзор разрешить заведениям общепита работать ночью. В своем обращении к ведомству рестораторы попросили возобновить работу ночью тех заведений, которые уже получали разрешение на нее раньше, продлить режим работы с 23:00 до 01:00 для общепита, где не все сотрудники пока прошли вакцинацию, возобновить выдачу разрешений на работу новым ресторанам и кафе, чьи сотрудники полностью вакцинировались, а также включить представителя ассоциации рестораторов в состав оперштаба по борьбе с COVID-19.

С 11 октября посетить заведения общепита в республике можно только при предъявлении QR-кодов о вакцинации или перенесенной болезни. Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова отмечала, что после введения системы QR-кодов в Казани предприниматели ежедневно выставляют на продажу до десяти ресторанов.

Татьяна Леухина
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