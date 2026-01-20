День артиста в Казани: «Омут» для пенсионеров и мемориальная доска «маме театра»

На Доме актера появилась мемориальная доска в память о «маме театра» Рашиде Зиганшиной

Фарид Бикчантаев и Дамир Натфуллин. Фото: предоставлено пресс-службой Союза театральных деятелей Республики Татарстан

В Казани впервые отметили День артиста, учрежденный по инициативе председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова. На стене Дома актера появилась мемориальная доска в память об актрисе Рашиде Зиганшиной, ветеранам театра показали в ТЮЗе спектакль «Омут», а вечер завершился республиканским капустником.

Мороз и солнце, Станиславский

День артиста приурочили ко дню рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского. Праздновать предложил председатель СТД РФ Владимир Машков. В каждом городе отмечали по-своему. В Москве вручали награды, в Большом театре России прошел торжественный обед.

В Казани тоже вручали награды, но наиболее теплое мероприятие проходило на улице Щапова, у входа в Дом актера. Как отметил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин:

— Для людей творческой среды мороз минус 20 не повод не поучаствовать в историческом событии.

Открывали мемориальную доску в память о Рашиде Зиганшиной. В театре она играла с 1936 года, сразу после училища. В 1964 году, в непростое для Камаловского время, стала его директором и работала до 1975 года. Кстати, в это же время она была депутатом Верховного совета ТАССР. Одна из известных ее поздних ролей — это Хамдебану из «Старика из деревни Альдермеш» и Рахиля из спектакля о Мусе Джалиле «У совести вариантов нет».

При этом в 1970—1988 годах Зиганшина была председателем правления Татарского отделения ВТО (Всероссийского театрального общества, из которого вырос СТД). Мужем Зиганшиной был драматург и режиссер Риза Ишмурат, ее внук — композитор Айрат Ишмуратов. Бабушка певицы Юлии Зиганшиной — ее родная сестра.

У микрофона Рафаил Ишмуратов. предоставлено пресс-службой Союза театральных деятелей Республики Татарстан

О прямолинейности и трудолюбии

— Она была очень-очень незаурядным человеком. Я должен сказать, что она никогда никого не боялась, — рассказал ее сын, Рафаил Ишмуратов, поведав историю, как однажды его мать вышла на улицу, чтобы разобраться с игроками в карты во дворе, среди которых были уголовники. — Мама по жизни была смелой. Когда театр стал терять традиции, она с другими вместе пошла к руководству, где вопрос поставили ребром. И когда ей предложили стать директором, она не отказалась.

— Он не только похож лицом, там какая-то энергетика идет, внутренний мир ощущается, — хвалил барельеф актер Ильдар Хайруллин. — В театре бывают разные люди. Есть тихие, которые уповают на судьбу. Есть беспокойные, неравнодушные. Такие люди по традиции оставляют в жизни, творчестве яркий след. Таким неспокойным человеком была Рашида Зиганшина.

предоставлено пресс-службой Союза театральных деятелей Республики Татарстан

Хайруллин напомнил, что Зиганшина также организовала для ветеранов театра труппу «Инсаният», играла с ними, написала специально для них пьесы, которые позже вышли в виде сборника.

— Она не была удобным человеком, жила так, чтобы ее принимали такой, какая она есть, — резюмировал Хайруллин.

— Рашида-апа решила мою судьбу, — добавила его супруга, актриса Алсу Гайнуллина, — я за это ей тысячу раз благодарна. Если бы она не привела меня в театральный мир, как бы я встретила своего Ильдара? А как бы тогда появился Искандер Хайруллин?..

Будет ли День артиста не только всероссийским?

— Я думаю, он станет Международным днем артиста, потому что фигура Станиславского важна для всего международного театрального сообщества, — рассуждал главный режиссер Камаловского театра и председатель Союза театральных деятелей Республики Татарстан Фарид Бикчантаев. — То, что память Рашиды Зиганшиной запечатлена на стене этого дома, неслучайно, потому что Дом актера носит имя Марселя Салимжанова, и именно Рашида Зиганшина привела в театр имени Галиаскара Камала Марселя Салимжанова, и долгие годы она была ангелом-хранителем Марселя Салимжанова, и поэтому, конечно же, это все неслучайно. Хочется верить, что в театральном искусстве все неслучайно.

В некотором смысле Зиганшина была для театра «мамой», отметил режиссер. Также Бикчантаев поблагодарил Машкова, указав, что на московские деньги была выполнена мемориальная доска.

Рашида Зиганшина. предоставлено пресс-службой Союза театральных деятелей Республики Татарстан

Вечером актеры-пенсионеры смогли посетить благотворительный спектакль «Омут» от казанского ТЮЗа. Тем, кому требовалась помощь, смогли добраться до театра с помощью волонтеров. В частности, спектакль посетила дочь Сары Садыковой, балерина Альфия Айдарская.

Завершился вечер в том же Доме актера капустником, где театры поздравляли Константина Сергеевича Станиславского. Силами ИИ на него надевали тюбетейку. Бугульминский театр придумал сценку, где реформатора театра уговаривает написать в их город письмо сам Антон Чехов, а Буинский, порассуждав на тему своего «развлекательного» статуса, исполнил одну из песен Визбора.

Смысл слова «капустник» актерам разъяснил клоун Руслан Риманас, а новых актеров Камаловского театра посвятили в профессию, высыпав на них «театральную пыль». Один из смыслов праздника в шутку резюмировал кто-то из участников: мол, обычно у актеров каждый день праздник, а теперь решено, что праздновать можно будет только 17 января.

По сути, с 17 января запущена серия мероприятий, посвященная 150-летию Союза театральных деятелей России. Среди проектов — «Театральный поезд», который посетит 43 города, Всероссийский марафон-фестиваль театров «Россия — Театр — Общество», «Золотой фонд театральных постановок России».