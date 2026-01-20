Джордж Р. Р. Мартин: это «история о характере, долге и рыцарстве»

Вышел сериал «Рыцарь Семи Королевств» по одноименному сборнику повестей Джорджа Р. Р. Мартина

18 января вышел сериал «Рыцарь Семи Королевств» — камерная экранизация одноименного сборника повестей Джорджа Р. Р. Мартина о межевом рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эгге. Чем истории о Дунке и Эгге отличаются от «Игры престолов» и как сериалу удалось сохранить верность первоисточнику без драконов и масштабных битв, рассказывает литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова.

«Нео-артурианское фэнтези»

«Рыцарь Семи Королевств» — это сборник фэнтезийных повестей Джорджа Р. Р. Мартина, который объединяет цикл «Повести о Дунке и Эгге». Действие этих историй разворачивается в мире «Песни Льда и Пламени», но примерно за 90 лет до событий основного романного цикла. Главные герои — межевой рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец Эгг, который впоследствии станет королем Вестероса Эйегоном V Таргариеном.

На сегодняшний день опубликованы три повести: «Межевой рыцарь» (1998), «Верный меч» (2003) и «Таинственный рыцарь» (2010). Все они первоначально выходили в межавторских антологиях под редакцией Роберта Сильверберга и Гарднера Дозойса, а затем были собраны под одной обложкой. Сам Мартин подчеркивал, что изначально планировал публиковать истории именно в антологиях, а уже потом объединять их в сборники.

Первая повесть, «Межевой рыцарь», была опубликована 25 августа 1998 года в антологии «Легенды». Publishers Weekly охарактеризовал текст Мартина как «нео-артурианское фэнтези» и называл его приквелом к «Песни Льда и Пламени». Сюжет повести строится вокруг турнира в Эшфорде, где Дункан, недавно потерявший своего наставника сира Арлана из Пеннитри, пытается утвердиться в статусе рыцаря и оказывается втянут в конфликт с принцем Эйерионом Таргариеном. Итогом становится «испытание семерых» — редкая форма божьего суда, в котором Дункану противостоят представители королевского дома. Победа над Эйерионом и гибель принца Бейлора Таргариена — ключевые события, определяющие дальнейшую судьбу героев.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Верный меч», вторая повесть цикла, вышла в 2003 году в антологии «Легенды II». В ней Мартин смещает фокус с турнирной интриги на повседневную феодальную реальность Вестероса: конфликт за воду, юридические документы на землю, последствия восстания Блэкфайра и социальную уязвимость обедневших домов. Повесть продолжает историю Дунка и Эгга и рассчитана прежде всего на уже знакомых с этим дуэтом читателей. В центре сюжета — служба Дункана у сира Юстаса Осгрея и противостояние с леди Роанной Веббер, завершившееся поединком и неожиданным браком, который примиряет враждующие дома.

Третья повесть, «Таинственный рыцарь», была опубликована в 2010 году в антологии «Воины», которую Мартин редактировал совместно с Гарднером Дозойсом. История напрямую связана с наследием восстаний Блэкфайров и показывает заговор, замаскированный под турнир в Белостенном замке. Здесь впервые подробно раскрывается политическая роль Бладрейвена, а также подтверждается статус Эгга как принца Таргариена. В отличие от основного цикла, повести о Дунке и Эгге не имеют прямой сюжетной связи с «Песнью Льда и Пламени», хотя персонажи и события того мира постоянно упоминаются.

В 2015 году три повести были изданы единым иллюстрированным сборником под названием «Рыцарь Семи Королевств» с рисунками Гэри Джанни. Мартин объяснял выбор названия тем, что использование заголовка «Межевой рыцарь» могло вызвать путаницу с одноименным комиксом. Иллюстрации стали принципиальным дополнением. По словам автора, Джанни настоял на том, чтобы «оживить всю книгу», а не ограничиваться отдельными вставками.

Писатель неоднократно заявлял о намерении продолжить цикл. Он говорил, что хочет «провести этих двух персонажей через всю их жизнь», и оценивал общий объем серии в восемь — двенадцать повестей. Рабочие названия будущих историй включают «Винтерфелльские волчицы» и «Деревенский герой». Однако автор отметил, что не вернется к ним до завершения романа «Ветра зимы», который с нетерпением ждут поклонники. Кстати, по словам Мартина, сейчас рукопись «Ветра» насчитывает порядка 1100 страниц.

«Меньший по масштабу, но более умный и смешной»

Сериал «Рыцарь Семи Королевств» был официально заказан Warner Bros. Discovery в апреле 2023 года, а работа над ним фактически началась еще в 2021-м. Премьера первого сезона, состоящего из шести серий, прошла 18 января этого года на HBO и HBO Max.

Первый сезон полностью основан на повести «Межевой рыцарь» и почти целиком сосредоточен на рыцарском турнире в провинциальной части Вестероса. По словам Мартина, это был осознанный выбор. «В этом сериале нет драконов и крупных сражений. Здесь есть поле, палатки и лошади», — сказал писатель в интервью The Hollywood Reporter.

Шоу создавалось как более камерный и бюджетно сдержанный проект по сравнению с «Домом дракона», каждая серия которого обошлась HBO примерно в 20 млн долларов. Мартин говорил, что сериал появился потому, что стриминговый сервис искал формат, «где можно немного взять бюджет под контроль». Глава драматических программ HBO Франческа Орси описала тон сериала как «приземленный и неброский», отметив, что при этом герои сталкиваются с «шекспировской опасностью», а история сохраняет юмор и человечность.

Джордж Р. Р. Мартин выступил соавтором и исполнительным продюсером проекта. Хотя он не писал сценарии отдельных серий — с четвертого сезона «Игры престолов» Мартин не работал как телесценарист, — его участие в разработке было плотным. Он организовал сценарный саммит в Санта-Фе, собрав шоураннера Айру Паркера и группу авторов, хорошо знакомых с миром Вестероса. «Джордж был рядом на каждом этапе», — вспоминал Паркер, называя эту работу «одной из самых творческих недель в карьере».

Мартин неоднократно подчеркивал, что считает верность первоисточнику принципиальной. Он говорил, что воспринимает своих персонажей как «детей» и ожидает от адаптаций уважения к их логике и судьбам. Сам сериал писатель охарактеризовал как «настолько верную адаптацию, насколько вообще можно разумно ожидать», отдельно отметив, что это «история о характере, долге и рыцарстве».

Главные роли исполнили Питер Клэффи (сир Дункан Высокий) и Декстер Сол Анселл (Эгг). Мартин писал в своем блоге, что Дунк и Эгг всегда были его любимыми персонажами и что найденные актеры «просто невероятны». Клэффи, бывший профессиональный игрок в регби, ранее снимался в сериалах «Плохие сестры» и «Крушение». Анселл начал карьеру в четыре года, и к моменту съемок у него уже был опыт работы в британских телепроектах и полнометражном кино.

В сериале также задействованы Берти Карвел (принц Бейлор Таргариен), Сэм Спруэлл (принц Мейкар), Финн Беннетт (Эйрион Таргариен), Дэниел Ингс (Лионель Баратеон по прозвищу «Смеющийся вихрь») и Танзин Кроуфорд (Тансель Длинная). Мартин отдельно отметил персонажей Смеющегося вихря и Тансель, обещая, что они станут заметными фигурами экранизации.

Визуально и драматургически сериал строится вокруг единственной точки зрения — Дунка. Этот принцип был важен и для литературного первоисточника. Мартин говорил, что сознательно отказался от множественных перспектив, характерных для «Песни льда и пламени», решив, что «все должно быть увидено глазами Дунка». Айра Паркер подтверждал, что этот подход повлиял на все — от операторской работы и музыки до масштаба сцен и общего «неотполированного» визуального решения.

Первый сезон уже хорошо принят критиками. Ранние рецензии назвали сериал «меньшим по масштабу, но более умным и смешным», чем предыдущие проекты франшизы. Еще до премьеры HBO продлил шоу на второй сезон, который будет основан на повести «Верный меч» и выйдет ориентировочно в 2027 году. При этом Мартин указал на потенциальную проблему: он написал лишь три повести о Дунке и Эгге, тогда как «еще множество историй находятся в голове» и их необходимо сначала зафиксировать на бумаге.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».