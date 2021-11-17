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В Институте молекулярной биологии РАН разработан препарат, обезвреживающий коронавирус и его вариант «дельта»

15:37, 17.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Институте молекулярной биологии РАН разработан препарат, обезвреживающий коронавирус и его вариант «дельта»
Фото: mos.ru

В Институте молекулярной биологии РАН специалисты разработали препарат, обезвреживающий коронавирус и его вариант «дельта». Об этом сообщил директор центра Александр Макаров в ходе совещания по развитию генетических технологий, которое прошло сегодня в формате видеоконференции.

По его словам, институт год назад уже рассказывал о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным. С помощью этой системы сотрудники института разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих COVID-19, в том числе его варианты «дельта» и «гамма».

Чуть ранее сообщалось, что в России сейчас проходят доклинические исследования еще две вакцины против COVID-19, созданные на различных платформах.

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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