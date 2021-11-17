«Мы надеемся на спад очередей»: МФЦ в Татарстане начали выдавать QR-коды за минуту

Многофункциональные центры перешли с портала госуслуг на новый сервис Минцифры, но поток посетителей пока не снижается

Фото: Ринат Назметдинов

Со вчерашнего дня МФЦ Татарстана перешли на конвейерную выдачу «бумажных» QR-кодов о вакцинации. «Распечатать код можно будет за одну минуту вместо обычных 30, которые тратились на одного человека», — заявила сегодня директор ГБУ МФЦ в РТ Ленара Музафарова на встрече с журналистами. Ускоренная выдача стала возможной в связи с получением доступа к сервису Минцифры, который стал альтернативой перегруженному федеральному порталу «Госуслуги». При этом выдача QR-кодов людям с медотводом через МФЦ пока не обсуждается, отметила она.

Нужна всего одна команда пуска на принтер

По мере приближения к 22 ноября, когда проезд в общественном транспорте Татарстана станет возможным лишь при предъявлении пассажиром QR-кода о вакцинации или о перенесенном заболевании, МФЦ нашел способ ускорить выдачу кодов. Теперь для этого достаточно предъявить справку о прививке. МФЦ начинает выдачу распечатанных QR-кодов с нового упрощенного сервиса Минцифры, где аккумулируются только данные о вакцинированных, без дополнительных медицинских сведений. Он стал альтернативой федеральному порталу «Госуслуги», который периодически зависает из-за одновременного приема запросов со всей страны.

Доступ к новому упрощенному сервису получили только специалисты МФЦ.

— Теперь у татарстанцев еще один способ получения матричного кода, и в этом случае регистрироваться на портале госуслуг и подтверждать учетную запись не нужно, — сообщила сегодня Ленара Музафарова.

Ранее процесс выдачи QR-кодов усложнялся необходимостью регистрации и подтверждения учетной записи на «Госуслугах». Ведь до сих пор многие граждане не могли освоить ресурс.

По словам спикера, в новом сервисе формируются бумажные версии сертификатов, для распечатывания которых потребуется всего одна команда пуска на принтер.



— Люди пытаются на портале создать личный кабинет, но при этом путаются, ошибаются, создавая несколько учетных записей, — рассказала Ленара Музафарова. — А если в системе госуслуг появилась вторая учетная запись, то зайти в личный кабинет невозможно. И почистить они сами не могут. Это происходило со многими жителями республики. Они приходили к нам, чтобы мы просто привели в порядок — убрали лишние записи и создали одну учетную запись, после которой и появляется сертификат с QR-кодом.

Новая услуга по выдаче бумажных QR-кодов прежде всего предназначена для пожилых людей, у которых кнопочные телефоны и нет постоянного интернета, считает глава ведомства. Чтобы они могли получить сертификат в бумажном виде, им необязательно приходить лично — за них это могут сделать близкие, получив доверенность. Причем и здесь есть важные упрощения. Так, необязательно получать нотариально заверенную доверенность — достаточно написать от руки самому пожилому человеку. Также могут поступить студенты — чтобы не ездить толпами, лучше дать доверенность старосте группы, посоветовала Музафарова. При этом очереди пока все же наблюдаются.

— Мы надеемся, что спад очередей каким-то образом произойдет, — осторожно отметила Ленара Музафарова, опасаясь возможных сбоев после присоединения к ресурсу остальных регионов.

«Мы надеемся, что спад очередей каким-то образом произойдет», — осторожно отметила Ленара Музафарова. Фото: Луиза Игнатьева

В обход портала «Госуслуги»

Новый сервис Минцифры дает возможность обойти федеральный портал при получении QR-кода и облегчает работу МФЦ. По словам Ленары Музафаровой, теперь можно «не прогонять» каждого обратившегося по полной программе регистрации в «Госуслугах», а лишь сосредоточиться на выдаче сертификата о прививке. В этом случае сотруднику хватит одной минуты для скачивания и распечатывания с нового сервиса — до этого приходилось тратить от 10 минут до одного часа. Теперь за один рабочий час МФЦ может пропустить 30 человек.

— Минцифры быстро сделало этот сервис, это классно, — радовалась глава ведомства. — Все-таки создание личного кабинета давало «просадку» по времени, тормозило всю систему госуслуг. А теперь придумано так, чтобы не трогать портал. Ведь изначально он был предназначен для оказания других важных услуг. А сейчас получается так, что они отошли на второй план. Начались проблемы с выдачей документов по другим госуслугам. Подобное происходило с «путинскими» выплатами на детей. В первый же день мамочки ринулись их оформлять, и портал просто грохнулся. Сейчас с этим сервисом, я думаю, происходит то же самое.

По ее словам, первый день тестирования нового сервиса показал ритмичную работу, не было ни одного сбоя.

— Вчера пришли 7 534 человека за этой услугой, из них 5,5 тысячи человек получили коды из нового сервиса, — сообщила Музафарова. — Около 2 тысяч все-таки завели личные кабинеты. Это те, кто еще не вакцинировался, и они просто подтвердили учетную запись. Тогда им приходить к нам не надо, потому что сертификат появится в личном кабинете.



Если раньше за сертификатами приходили 1,5 тысячи человек, то теперь от 7—8,5 тысячи человек в сутки. Фото: Луиза Игнатьева

C завтрашнего дня МФЦ переходят на обычный режим

С масштабным переходом на QR-коды МФЦ с 11 ноября работают с высокой нагрузкой. Если раньше за сертификатами приходили 1,5 тысячи человек, то теперь от 7—8,5 тысячи человек в сутки. За последний месяц в МФЦ Татарстана обратилось около 246 тысяч человек за подтверждением записи ЕСИА. С появлением новой системы МФЦ вернется в обычный режим работы.

— С 11 октября центры работали в особом режиме, включая выходные. Но статистика показывает, что 98% посетителей все же приходят в рабочее время, а после 18 часов людей почти нет. Принято решение с завтрашнего дня вернуться в обычный режим работы. Но во всех районах раз в неделю есть возможность приема с 11 до 20 часов. В Казани в трех офисах ежедневно будут работать до восьми вечера, а в воскресенье — с 8 до 15.00, — говорит директор ГБУ МФЦ в РТ.

В заключение Ленара Музафарова опровергла информацию о том, что с 16 ноября появятся QR-коды для людей с медотводом. По ее словам, в настоящее время такая методика не обсуждается. Но есть приказ Минздрава РФ о том, что такая возможность появится с 1 февраля 2022 года.

— Я так понимаю, что сервис будут дорабатывать, но станут ли через нас выдавать эти справки, пока еще ничего не понятно. До 1 февраля надо обращаться за этой справкой в само медучреждение, — говорит она.