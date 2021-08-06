Итоги дня: план Татарстана привить 80% населения, побег арестантов в Истре, новые заявления по Finiko
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер пятницы, 6 августа:
- В Татарстане порядка 80% взрослого населения должны быть привиты от коронавируса к 1 ноября, об этом заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. По последним данным, от коронавируса в республике привились 863 275 человек. 642 587 из них — вторым компонентом препарата. Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане — в материале «Реального времени».
- Следком возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий сотрудниками изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро арестантов. По версии следствия, превышение должностных полномочий сотрудниками изолятора привело к побегу арестантов. Инцидент произошел в ночь на 6 августа. Из ИВС МВД по Истре совершили побег пять человек. Предположительно, они открутили замки дверей гаечным ключом. Двоих сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в Истре задержали. Среди сбежавших, отмечает Следственный комитет, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката Александр Мавриди.
- Директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова выдвинулась в качестве кандидата в депутаты Казгордумы. ПО ее словам, она прошла «путь от официанта до руководителя Комитета по развитию туризма Казани».
- Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в значениях 80—90% может быть достигнут в России за несколько месяцев. Такое мнение выразил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. Достижение коллективного иммунитета — сегодня одна из основных задач.
- В Казани завтра, 7 августа, в связи с проведением авиашоу «Я выбираю небо!» движение транспорта на улице Сибгата Хакима и улице Бондаренко в Казани будет временно ограничено. С 14.00 до 17.00 будет ограничено движение транспорта в обе стороны по улице Сибгата Хакима, на участке от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Абсалямова. Также нельзя будет проехать в обе стороны по улице Бондаренко, на участке от жилого дома №3 по улице Сибгата Хакима до пересечения с улицей Сибгата Хакима.
- Сегодня эксперты оценили возможность возврата средств, вложенных в Finiko. Большинство опрошенных РБК специалистов выразили мнение, что деньги вернуть назад вряд ли получится. Они предположили, что сумма ущерба переваливает за 80 млн рублей. А как выяснило сегодня «Реальное время», количество заявлений на Finiko к вечеру вчерашнего дня перевалило за 500, днем ранее было 300.
- Женская сборная России по гандболу вышла в финал олимпийского турнира в Токио. В полуфинале российская команда была сильнее Норвегии, выиграв со счетом 27:26. За золото сборная России поборется с Францией.
- Российский борец Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе до 74 кг в рамках Олимпийских игр — 2020 в Токио. Для нашей сборной это золото стало 17-м на Играх в Токио. Кроме того, в активе россиян 23 серебряные и 22 бронзовые награды — всего 62. В медальном зачете российские спортсмены занимают пятое место.
- Фармацевтическое предприятие «Фармстандарт» стало лидером по числу контрактов на производство первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Компания выпустила в оборот почти 60% вакцины и заработала на этом около 33,2 млрд рублей. Еще 11% препарата выпустили в обращение структуры «Лекко» (вывела оборот вакцины на 6,1 млрд рублей) и «Генериум» (на 6,5 млрд рублей). Компания «Биокад» выпустила препарат еще на 2,2 млрд рублей. Это составляет 3,8% от общего объема доз, находящихся в обороте. «Биннофарм» (входит в АФК «Система») произвела около 14% препарата на 7,8 млрд рублей. Еще 2,2% вакцины на 1,3 млрд рублей выпустил сам Центр имени Гамалеи, выяснили СМИ.
- Валовой региональный продукт по итогам полугодия составил 1,46 трлн рублей, или 103% к уровню соответствующего периода 2020 года, сообщил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Объем инвестиций в основной капитал в первом квартале 2021 года зафиксирован на уровне 103,4 млрд рублей — 109% к соответствующему периоду прошлого года.
- Блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма, суд продлил арест до 8 сентября. По данным следствия, он исполнил песню о теракте на Дубровке 2002 года («Норд-Ост»), в которой содержатся, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.
- Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев прокомментировал слова депутата Татьяны Гурьевой, которая потребовала остановить «шантаж и беззаконие», говоря о поголовной вакцинации на заседании горсовета. Он заявил, что правовую оценку обязательной вакцинации даст прокуратура. Однако перед опубликованием документы уже прошли соответствующую экспертизу.
- Сегодня президент России Владимир Путин поручил при необходимости оказать дополнительную поддержку малообеспеченным группам граждан, чтобы не допустить снижения уровня их доходов. Также среди наказов главы государства правительству: утвердить единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года, до начала 2022 года утвердить и начать реализацию единой по стране программы модернизации общественного транспорта, до конца 2023 года обеспечить полную доступность детских садов.
- К началу учебного года в ЖК «Салават купере» достроят сразу две школы на 2 448 мест и детсад на 260 мест. Строительные работы в лицее №188 «Бионика» выполнили на 98%. Сейчас ведется монтаж оборудования. Запись детей началась в июле, сейчас зачислены порядка 600 учащихся, в том числе 179 первоклассников. Сформировано семь первых классов. Педагогический состав сформирован на 80% — остались незакрытыми вакантные места учителей младших классов. В детском саду №46 «Елмай» на 260 мест будут воспитываться дети в возрасте от полутора до семи лет, здесь предусмотрены шесть ясельных групп. Работы выполнены на 82%.
- Правительство России дополнительно направит 1,7 млрд рублей на предоставление лекарств в регионах. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Бесплатные лекарства и медицинские изделия могут получить льготники, а дети с ограниченными возможностями здоровья — лечебное питание. Также Кабмин выделит более 46 млрд рублей на продолжение специальных выплат медицинским работникам.
- Долговая нагрузка россиян находится на низком уровне по сравнению с другими странами. Об этом заявил заместитель министра экономического развития Илья Торосов. «Для сравнения: по России задолженность граждан — менее 20% ВВП. В развивающихся странах, к примеру, в Бразилии, — 30—50%. А в развитых странах, таких как США и Великобритания, — 70—90%», — привел данные чиновник.
- В Казани три станции зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида в воздухе. Данные мониторинга загрязнения атмосферного воздуха опубликованы на сайте Гидрометцентра РТ. На ПНЗ №6 на улице Степана Халтурина, 10 и ПНЗ №4 на Горьковском шоссе, 2 зафиксировали концентрацию формальдегида на уровне 0,096 и 0,083 соответственно. Норма при этом составляет 0,05 мг/куб. метр. ПНЗ №7 на ул. Декабристов, 183, расположенный в Московском районе, зафиксировал показатель 0,071.
- В Татарстане ночью шесть поездов задержались из-за ДТП на перегоне Васильево — Юдино. В результате инцидента никто не пострадал. Татарская транспортная прокуратура по поручению Приволжской транспортной прокуратуры организовала проверку. Авария произошла минувшей ночью. Водитель «Рено Дастера», будучи нетрезвым, превысил скорость. В результате этого машина опрокинулась на второй главный путь перегона Васильево — Юдино Горьковской железной дороги. К счастью, автомобиль не столкнулся с железнодорожным подвижным составом. Этого удалось избежать из-за экстренного торможения машинистом грузового поезда. Пострадавших в результате инцидента нет.
- Во всех регионах России на сегодня есть запасы вакцин от СOVID-19. Несколько дней назад в них направили несколько миллионов доз, заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков сегодня сообщил, что новая партия «Спутника V» поступила 4 августа.
- За три дня до начала Олимпийских игр Японский национальный институт инфекционных заболеваний (NIID) передал в Глобальную базу данных геномов вирусов GISAID сведения об обнаружении в стране опасного штамма коронавируса «лямбда». Но до широкой общественности власти страны доводить эту информацию не собирались до конца Олимпиады. По данным GISAID, штамм «привез» в Японию путешествующий через США человек. Однако был ли это участник Олимпийских игр, неизвестно, пишет Daily Beast.
- В Казани 11, 12 и 13 августа в парке им. Горького в Казани пройдет премьера спектакля под открытым небом «О чем поют деревья». Проект подготовили в Год родных языков и народного единства в РТ. Спектакль основан на четырех сказках народов Поволжья.
- В Набережных Челнах владелец пляжа SunDale привлекал к продаже алкоголя подростков и не оформлял с ними трудовые отношения. Об этом сообщила пресс-служба городского суда. Однако это правонарушение вскрылось во время рассмотрения другого дела: в суд обратилась девушка, которая проработала летом 2020 года администратором пляжного клуба. С ней не заключили трудовой договор и не выплатили зарплату. Выяснилось, что директор нанимал несовершеннолетних для продажи алкоголя без оформления трудовых отношений. Суд вынес в отношении владельца частное определение и направил дело в прокуратуру и Госинспекцию труда Татарстана.
- В Китае зарегистрировали два новых случая заражения людей вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6. Об этом заявили органы здравоохранения Гонконга, ссылаясь на уведомление, полученное из материкового Китая. В обоих случаях заразились пожилые женщины. Первое в мире заражение человека штаммом вируса H5N6 зарегистрировали в мае 2014 года в юго-западной провинции Сычуань. С тех пор число таких случаев в стране достигло 37, из них пять было выявлено этим летом.
- В школах Татарстана меры профилактики продлили до 1 января 2022 года. Работа учебных заведений будет организована по прежнему формату: утренние фильтры, максимальное закрепление классов, разграничение перемен, профилактика, маски для персонала, санитайзеры, уборка, вакцинация сотрудников (учителей и остальных). Об этом рассказала замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина. При возникновении очагов заболевания будут проводиться противоэпидемические мероприятия в рамках меднаблюдения и разобщения коллективов.
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) хотела направить 500 наблюдателей на сентябрьские выборы в Государственную думу исходя из ряда факторов, в том числе размеров России. Однако наблюдателей ОБСЕ не будет, поскольку из-за пандемии власти России сократили допустимое число наблюдателей с 500 до 60.
- Антитела к новому коронавирусу остаются эффективными через семь месяцев после заражения. Об этом сообщил Институт глобального здоровья Барселоны (ISGlobal) по результатам своего исследования. Специалисты проанализировали образцы крови 578 участников, взятые четыре раза в разные периоды с марта по октябрь прошлого года.
- В Набережных Челнах в субботу, 7 августа, временно перекроют несколько участков дорог из-за с проведения Камского полумарафона. С 8.00 до 14.00 нельзя будет проехать по проспекту Хасана Туфана, на участке от проспекта Сююмбике до улицы 40 лет Победы в обе стороны, по проспекту Сююмбике в направлении Ледового дворца, по улице 40 лет Победы, на участке от проспекта Хасана Туфана до проспекта Раиса Беляева.
- 273 организациям РТ было вынесено постановление об обязательной вакцинации сотрудников — шесть выполнили требование. Подобные постановления получают те предприятия, где был выявлен очаг COVID-19.
- В Зеленодольске прокуратура организовала процессуальную проверку после появления видеоролика, на кадрах которого подростки закидывают петардами пожилого человека. Информация об инциденте появилась в социальных сетях, но заявления в полицию не поступало. Надзорное ведомство организовало проверку.
- В пятницу, 6 августа, цены на газ в Европе обновили исторический рекорд. Цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $540 за тыс. куб. м. На пике стоимость была близка к $545 за 1 тыс. куб. м. Это связывают с пожаром на заводе «Газпрома» по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе 5 августа. Пожар был локализован, пострадавших нет.
- Футбольный клуб «Рубин» объявил о продаже испорченных футболок с матча Лиги конференций против польского «Ракува» на аукционе. Все вырученные средства направят на благотворительность. Немецкая фирма Jako, которая снабжает казанский футбольный клуб «Рубин» экипировкой, заявила, что клуб самостоятельно наносит номера и спонсорские логотипы на форму. В компании считают, что инцидент не связан с дефектом материала. Подробнее о случившемся и итогах самого футбольного матча читайте в материале «Реального времени».
- Американская компания Apple подтвердила сообщения о внедрении в свои устройства на iOS и iPadOS проверку содержимого фото. Эта мера призвана ограничить распространение материалов о сексуальном насилии над детьми. Также iOS будет отслеживать содержимое сообщений, получаемых в одноименном приложении. При обнаружении такого контента Apple будет предоставлять правоохранительным органам информацию об этом. Также, если пользователь будет интересоваться данной темой, Siri предупредит, что такой контент вреден и опасен. Пока такие меры введут для пользователей в США, но компания намерена распространить систему и в других регионах.
- Министерство юстиции России официально внесло Фонд борьбы с коррупцией*, Фонд защиты прав граждан* и общественное движение «Штабы Навального»* в перечень запрещенных. Данные представлены на официальном сайте ведомства.
*Запрещенные в России экстремистские организации. ФБК и ФЗПГ признаны иноагентами.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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