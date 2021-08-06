В РТ ночью задержали шесть поездов из-за ДТП на перегоне Васильево — Юдино — прокуратура начала проверку

В Татарстане ночью шесть поездов оказались задержаны из-за ДТП на перегоне Васильево — Юдино. В результате инцидента никто не пострадал. Татарская транспортная прокуратура по поручению Приволжской транспортной прокуратуры организовала проверку.

Фото: pixabay.com

Инцидент произошел в 00:20 6 августа. Водитель Рено Дастер, будучи в нетрезво состоянии, превысил скорость. В результате этого машина опрокинулась на второй главный путь перегона Васильево — Юдино Горьковской железной дороги. К счастью, автомобиль не столкнулся с железнодорожным подвижным составом. Этого удалось избежать из-за экстренного торможения машинистом грузового поезда. Пострадавших в результате инцидента нет, но из-за аварии задержали шесть поездов, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.



В январе в Казани вынесли приговор 40-летнему машинисту, по вине которого в Юдино сошел с рельсов поезд. Суд приговорил его к 1,5 года ограничения свободы.

Татьяна Леухина