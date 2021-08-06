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Путин поручил обеспечить полную доступность детских садов до конца 2023 года

16:32, 06.08.2021
Путин поручил обеспечить полную доступность детских садов до конца 2023 года
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца 2023 года обеспечить полную доступность детских садов. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить завершение до конца 2023 года мероприятий, направленных на обеспечение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», — говорится на сайте.

Доклад необходимо представить до 5 декабря 2021 года, далее — один раз в 6 месяцев.

Также президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину до начала 2022 года утвердить и начать реализацию единой по стране программы модернизации общественного транспорта.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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