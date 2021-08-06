Путин поручил обеспечить полную доступность детских садов до конца 2023 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца 2023 года обеспечить полную доступность детских садов. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить завершение до конца 2023 года мероприятий, направленных на обеспечение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», — говорится на сайте.

Доклад необходимо представить до 5 декабря 2021 года, далее — один раз в 6 месяцев.

Также президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину до начала 2022 года утвердить и начать реализацию единой по стране программы модернизации общественного транспорта.



Ольга Плешкова