В Татарстане от COVID-19 привились 863 275 человек

В Татарстане от коронавируса привились 863 275 человек. 642 587 из них — вторым компонентом препарата. Об этом сообщает заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Вакцины есть в наличии, ситуация с ними стабильная. Реализуются и листы ожидания, и вакцинация день в день, для этого открыты все поликлиники города.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пункты вакцинации есть в «Меге», «Южном», «Парк Хаусе», «Леруа», на станциях метро, в «Сбербанке» на Пушкина (пункт работает с понедельника по пятницу), в четырех домах культуры. У всех у них разное время работы.

Жаворонков заметил, что сейчас наблюдается устойчивый интерес населения к внеполиклинической вакцинации. За июль в ТЦ привились 8 тысяч, у метро 11 тысяч человек. Всего в Казани в мобильных пунктах привились 19 478 человек.