В школах антиковидные меры безопасности продлили до следующего года

В школах Татарстана меры профилактики в школах продлили до 1 января 2022 года. Работа учебных заведении будет организована по-прежнему формату: утренние фильтры, максимальное закрепление классов, разграничение перемен, профилактика, маски для персонала, санитайзеры, уборка, вакцинация сотрудников (учителей и остальных), рассказала замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

При возникновении очагов заболевания будут проводиться противоэпидемические мероприятия в рамках меднаблюдения и разобщения коллективов. Также в сентябре стартует прививочная кампания против гриппа. В связи с этим в Роспотребнадзоре напомнили, что к этому времени надо получить прививку от COVID-19. Минобрнауки сейчас нацеливают на максимальную вакцинацию учителей к сентябрю, чтобы в сентябре привить их также от гриппа.

На прошлой неделе в управлении Роспотребнадзора по Татарстану сообщили, что 1 сентября в школах республики должны пройти как и в прошлом году: по классам или параллелям, на открытом воздухе, с использованием средств индивидуальной защиты.