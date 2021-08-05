Главный санитарный врач Челнов объяснил обязательную вакцинацию на предприятиях

Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев прокомментировал слова депутата Татьяны Гурьевой, которая потребовала остановить «шантаж и беззаконие», говоря о поголовной вакцинации на заседании горсовета.

Бариев ответил, что правовую оценку обязательной вакцинации даст прокуратура. Однако перед опубликованием документы прошли соответствующую экспертизу.

«Мы сделали такие рекомендации, разъяснения об организации вакцинации рабочих коллективов и порядка учета вакцинированных. Подписывают их заместитель Минтруда и защиты РФ Елена Мухтиярова и заместитель Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека Елена Ежлова. Есть рекомендации для работодателей при принятии главными санитарными врачами субъектов РФ решений о проведении профилактических прививок. Поэтому пакет юридических документов, прошедших экспертизу, в наличии имеется, дело остается только за реальным воплощением этих документов в жизнь и желанием людей обезопасить и себя, и своих близких», — цитируют Бариева Chelny-biz.ru.

Бариев напомнил, что у жителей есть два варианта: переболеть со всеми вытекающими осложнениями или привиться.

Вначале недели в Набережных Челнах Роспотребнадзор выдал более 50 предписаний предприятиям о вакцинации трудовых коллективов. Такое решение было принято в связи с тем, что в организациях выявили минимум по одному заболевшему COVID-19.



Ольга Плешкова