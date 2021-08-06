Минюст официально включил ФБК*, ФЗПГ* и «Штабы Навального»* в перечень запрещенных в России организаций

В пятницу, 6 августа, Министерство юстиции России официально внесло Фонд борьбы с коррупцией*, Фонд защиты прав граждан* и общественное движение «Штабы Навального»* в перечень запрещенных. Данные представлены на официальном сайте ведомства.

Напомним, 9 июня Мосгорсуд признал ФБК* и ФЗПГ*, а также «Штабы Навального»* экстремистскими организациями. Их деятельность на территории России запрещена. В начале июля защита обжаловала это решение.



4 августа первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение Мосгорсуда. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения. Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

*Запрещенные в России экстремистские организации. ФБК и ФЗПГ признаны иноагентами.

Татьяна Демина