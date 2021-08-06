В Зеленодольске ищут подростков, закидавших старика горящими петардами

В Зеленодольске прокуратура организовала процессуальную проверку после появления видеоролика, на кадрах которого подростки закидывают петардами пожилого человека. Об этом «Реальному времени» сообщили в прокуратуре республики.

В социальных сетях появилась информация, что в Зеленодольске несколько подростков кидались взрывающимися «бомбочками» в дедушку. Никаких заявлений в полицию по данному поводу не поступало, однако надзорное ведомство организовало проверку.

Фото: прокуратура РТ

«Прокуратура организовала проверку. В данный момент сотрудники полиции ищут детей, ход проверки взят на контроль в надзорном ведомстве», — рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ведомство также проверит, как исполнялись родительские обязанности по воспитанию детей.



Ранее прокуратура Татарстана заинтересовалась видео, на котором воспитатель детского сада пугает детей палкой.

Ольга Плешкова