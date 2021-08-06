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В Jako прокомментировали инцидент с экипировкой «Рубина»

16:58, 06.08.2021
В Jako прокомментировали инцидент с экипировкой «Рубина»
Фото: twitter.com/fcrk

Немецкая фирма Jako, которая снабжает казанский футбольный клуб «Рубин» экипировкой, прокомментировала инцидент на матче с польским «Ракувом». Представитель компании заявил, что клуб самостоятельно наносит номера и спонсорские логотипы на форму.

В компании считают, что инцидент не связан с дефектом материала.

«Мы не занимаемся декорированием. Клуб сам наносит номера, имена и спонсорские лого», — дали комментарий «РИА Новости» представители Jako.

Напомним, накануне во время игры против «Ракува» в Лиге конференций у футболистов «Рубина» возникли сложности с экипировкой. Казанцам даже пришлось выходить во втором тайме с нарисованными маркером номерами, но судьи попросили вернуться к прежнему варианту формы.

Подробнее о случившемся и итогах самого футбольного матча читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
ОбществоСпортФутбол Татарстан
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