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К началу учебного года в ЖК «Салават купере» в Казани достроят сразу две школы

14:20, 06.08.2021 1
К началу учебного года в ЖК «Салават купере» в Казани достроят сразу две школы
Фото: kzn.ru

К началу учебного года в ЖК «Салават купере» достроят сразу две школы на 2 448 мест и детсад на 260 мест. Об этом сообщается на сайте исполкома.

Строительные работы в лицее №188 «Бионика» выполнены на 98%. Сейчас ведется монтаж оборудования. Запись детей началась в июле, сейчас зачислены порядка 600 учащихся, в том числе 179 первоклассников. Сформировано семь первых классов. Педагогический состав сформирован на 80% — остались незакрытыми вакантные места учителей младших классов.

Фото: kzn.ru

В детском саду №46 «Елмай» на 260 мест будут воспитываться дети в возрасте от полутора до семи лет, здесь предусмотрены шесть ясельных групп. Работы выполнены на 82%.

Ранее оценили готовность полилингвальной гимназии «Адымнар — Чаллы» в Набережных Челнах. Она готова на 97%.

Ольга Плешкова
ОбществоОбразованиеИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:04
    Сразу две школы? Не обманули жителей, обеспечивают социальной инфраструктурой.)
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