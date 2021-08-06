К началу учебного года в ЖК «Салават купере» в Казани достроят сразу две школы

К началу учебного года в ЖК «Салават купере» достроят сразу две школы на 2 448 мест и детсад на 260 мест. Об этом сообщается на сайте исполкома.

Строительные работы в лицее №188 «Бионика» выполнены на 98%. Сейчас ведется монтаж оборудования. Запись детей началась в июле, сейчас зачислены порядка 600 учащихся, в том числе 179 первоклассников. Сформировано семь первых классов. Педагогический состав сформирован на 80% — остались незакрытыми вакантные места учителей младших классов.

Фото: kzn.ru

В детском саду №46 «Елмай» на 260 мест будут воспитываться дети в возрасте от полутора до семи лет, здесь предусмотрены шесть ясельных групп. Работы выполнены на 82%.



Ранее оценили готовность полилингвальной гимназии «Адымнар — Чаллы» в Набережных Челнах. Она готова на 97%.



Ольга Плешкова