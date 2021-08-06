Когда казус с номерами и фамилиями на футболках — самое интересное в матче: «Рубин» скатал нули с «Ракувом»

У казанцев в Польше все не клеилась

Фото: скриншот видео «Матч ТВ»

Далеко не сухими нулями вчера завершился первый матч между польским «Ракувом» и «Рубином». Все дело в силезском проливном дожде, который серьезно повлиял на игру. Казанцы потеряли сразу двух игроков по ходу встречи, а заодно попали в неловкую ситуацию, когда номера и фамилии на спинах игроков стали буквально «смываться» с футболок. Пожалуй, это событие стало самым ярким из всего «нулевого» поединка. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, как «Рубин» уже играл в «третьих еврокубках», почему РПЛ не так уж превосходит польскую лигу, какие новые проблемы с составом получил Слуцкий и какова причина казуса с футболками.

Дебют в Лиге конференций: это не первое участие «Рубина» в еврокубках «третьего сорта»

Как беспрецедентное и уникальное событие сегодня подают своим читателям спортивные медиа создание нового еврокубка, в котором будут играть команды далеко не первого и даже не второго эшелона в свих чемпионатах.

Однако, похоже, авторы подобных текстов либо не застали, либо забыли аналог нынешнего еврокубка-новодела под названием Кубок Интертото, проводившегося среди команд, не попавших в Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. Турнир проводился по кубковой системе на вылет, а победители получали возможность выступить в сезоне Кубка УЕФА.

Казанский «Рубин» играл в этом турнире в 2007 году, когда сначала без проблем прошел венгерский «Залаэгерсег» со счетом 3:0 по сумме двух встреч, а потом вылетел уже во второй раз (болельщики со стажем помнят обиднейший вылет в Кубке УЕФА) от венского «Рапида» — 1:3. Красные карточки в выездной игре тогда нахватали защитники Габриэл и Салуквадзе и обрекли казанцев на вылет из турнира.

Впрочем, «Рубин» — не единственная команда, проходившая через жернова этого третьесортного еврокубка. Челнинский «КАМАЗ» в 90-х здесь здорово попылил. До 2005 года Интертото проводился по другой системе, и челнинцы в 1996 году там отыграли куда больше игр.

Команда Валерия Четверика тогда выиграла групповой этап, одержав 4 победы (в том числе в Германии над «Мюнхеном 1860»), вышла в полуфинал, где до выхода в финал не хватило всего нескольких минут.

«Ход конем» от УЕФА с возрождением третьего еврокубка понятен. Необходимо разгрузить Лигу Европы, в которой было просто немереное количество команд, за которыми фактически никто кроме собственных болельщиков в турнире не следил. А заодно и повысить его престиж, оставив лишь «полутопов» а-ля «Севилья» или «Вильяреал». Да и дать шанс поиграть между собой командам, которые в еврокубки выбраться никак не могут в силу низкого места чемпионатов в таблице коэффициентов.

Большой разницы в классе не замечено

Накануне матча на пресс-конференции для польских журналистов (и для российских в онлайн) самыми острыми вполне ожидаемо оказались тема качественного падения российского чемпионата и вопрос, насколько сегодня вообще актуально говорить о превосходстве РПЛ над польской «Экстракласса».

Если наставник «Рубина» Леонид Слуцкий оставался привычно дипломатичным и признавал, что выступление российских команд в Европе — это показатель, то полузащитник Дарко Йевтич, отыгравший в Польше больше пяти лет, прямо заявил, что РПЛ, на его взгляд, сильнее.

«Слабые выступления в еврокубках наших команд, безусловно, это показатель уровня российской лиги. Поэтому я уверен, что нас ждет очень тяжелое противостояние с «Ракувом». Преимущества ни у кого точно не будет, — заявлял Слуцкий.

Впрочем, уже по первым минутам вчерашней игры не было замечено не то что превосходства четвертого клуба РПЛ над вторым «Экстракласса», а где-то даже наоборот. Поляки здорово поддушили «Рубин», включив высокий прессинг и не позволяя развернуть хоть сколько-нибудь осмысленную казанскую атаку.

Лишь на 16-й минуте казанцы создали первый голевой момент — выход один на один от Хвичи успехом не увенчался благодаря реакции голкипера «Ракува» Владана Ковачевича.

Впрочем, фактически всю опасность у «Рубина» создавал именно грузинский хавбек. Он накручивал оборону на своем фланге, искал возможность для удара из под защитника или «напрягал» Ковачевича, вынуждая того нервничать в своей вратарской и выбивать на угловой. Даже футболка у грузина посыпалась наиболее креативно из всей казанской команды — отклеивались отдельные буквы, создавая причудливые ребусы.



Но, пожалуй, усилий Кварацхелии маловато, чтобы выигрывать у таких цепких и по-хорошему наглых поляков.

«Рубин» продолжает терять футболистов — оказались не готовы к мокрому полю в Польше

«Все замены, которые мы провели — они были сделаны по причине небольшого мышечного дискомфорта», — так объяснял ранний уход с поля в тульском матче второго тура РПЛ сначала Хвана Ин Бома, а также еще нескольких футболистов задолго до финального свистка.

Вчера же кореец не попал даже в заявку. Вне ростера на матч оказался и герой первого тура Илья Самошников. И назвать эти потери перед матчем незначительными язык не поворачивался. Илья закрывал левый фланг обороны и успевал помогать в атаке. А Ин Бом с начала нынешнего чемпионата показал, что это важнейший элемент в центре поля для развития атак. Он качественно распасовывал в матче со «Спартаком», а в игре с «Арсеналом» забил первый и победный гол.

Свои коррективы внесла и чрезвычайно отвратительная, но типичная для Силезии погода, которой встретил «Рубин» городок силезский Бельско-Бяла. Не перестающий проливной дождь, который начался задолго до старта поединка, судя по всему, сыграл свою роль, и неподготовленные к тяжелому полю игроки «Рубина» «посыпались». Уже на 19 минуте Александра Зуева пришлось заменить Владиславу Игнатьеву, а еще через 10 минут Олега Шатова менял Михаил Костюков. Более того, ключевой защитник «Рубина» Оливер Абильдгор уходил к врачам во втором тайме, и вот тогда-то становилось по-настоящему тревожно. К счастью, обошлось.

Фото: rubin-kazan.ru

Пропускавший тульскую игру Абильдгор вчера устроил «несладкую жизнь» для главной звезды «Ракува» Иви Лопеса. Он накрывал прострелы испанца, когда тот прорывался во вратарскую Юрия Дюпина, и в последний момент переводил мяч на угловой. А в начале второго тайма при довольно сложном ударе со стандарта от Лопеса с опасного расстояния, он головой менял траекторию мяча, стоя в стеночке. Потеря датчанина могла очень дорого стоить «Рубину» и в этом матче, и по сезону в дальнейшем.

Очевидно, что футболисты «Ракува», проводящие свои домашние матчи в этом дождливом городке не первый месяц, были лучше подготовлены к таким условиям. Остается надеяться, что растяжения не окажутся серьезными и уже к матчу с «Ахматом» все будут в строю.

— К сожалению, когда мы делаем две вынужденные замены в первом тайме, это сильно ослабляет потенциал будущих замен, потому что у нас оставался всего один временной слот, мы его максимально оттягивали, поэтому не было возможности усилить игру заменами во втором тайме, — жаловался после игры Леонид Слуцкий.

Конфуз с нанесениями на форму — самый интересный сюжет матча, но вопросы остаются

Практически без каких-либо заметных визуальных изменений получил «Рубин» форму на новый сезон от немецкой фирмы Jako в домашнем и выездном комплектах. Разве что пара желтых вставок появились на рукавах. А вот альтернативную немцы сделали именно из того желтого материала.

В ней-то вчера казанцы и дебютировали в Лиге конференций. Уже по ходу первого тайма, как мы уже писали выше, из одиннадцати букв фамилии Кварацхелии, осталось только четыре, у Уремовича и Деспотовича стали отклеиваться номера. Так что на перерыв с полуотклеившимися номерами уходили чуть ли не половина игроков «Рубина».

Но самое интересное (пожалуй, во всем матче) случилось уже после перерыва. Игроки «Рубина» вышли в футболках с… нарисованными на спинах номерами с помощью черного маркера. Самое забавное творчество получилось у Абильдгора.

Скрин «Матч ТВ»

Впрочем, судья такое творчество не оценил и не позволил возобновить поединок, пока игроки не выйдут в форме с нанесенными номерами. В итоге для кого-то нашли новые футболки, а кому-то приклеили номера изолентой без фамилий.

«Есть проблемы с нанесением на экипировке некоторых игроков, при этом у ряда игроков с экипировкой все в порядке. Сейчас сложно сказать, почему это произошло. Возможно, дело в некачественно проделанной работе тех специалистов, которые отвечают за нанесение. Клуб выясняет причины», — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина» по ходу матча.

Пока сложно объяснить, в чем причина такого нелепого казуса. Леонид Слукий отшучивался перед поляками, что в Польше слишком чистый и экологичный дождь, а в России привыкли к кислотному (оригинальность шутки оставляем на ваш суд), и потому номера с формы сошли.

С одной стороны, экипировщика винить преждевременно — нанесения на форму делают не они, а сам клуб. С другой — технология пресса, с помощью которого наносятся номера в казанском фан-шопе применяется еще с 2013 года, когда тот открылся на Центральном стадионе. И пока таких казусов не случалось. Ни с формой от Puma, ни от New Balance, ни даже от Jako образца 2016 года.

В любом случае за отсутствие желания работать над обновлением дизайна основного комплекта форм для «Рубина» спросить с Jako, пожалуй, стоило бы.

Эрик Добролюбов