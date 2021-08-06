Ковид в Татарстане усиливает позиции, планку коллективного иммунитета поднимают до 80%

Фото: Максим Платонов

Коронавирус в Татарстане в цифрах



Сегодня на традиционной пятничной пресс-конференции руководитель казанского горздрава Владимир Жаворонков и заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина вновь отчитывались о том, как развивается ситуация с COVID-19 в республике. И попутно вновь призывали население к активной вакцинации: суточная заболеваемость за июль выросла в полтора раза.

За все время эпидемии в Татарстане диагноз COVID-19 официально получили 24 233 человека. Показатель на 100 тысяч населения составляет 620,9, темп прироста сохраняется на уровне 0,2%.

Ситуация в июле серьезно ухудшилась по сравнению с тремя предыдущими месяцами. Подъем с конца июня составил в среднем 14% от недели к неделе: если с апреля по июнь в сутки в среднем заболевало соответственно 33, 34 и 32 человека, то в июле — уже 49, в полтора раза выше.

В ковидных отделениях республики лежат 3 919 пациентов, свободно на сегодняшний день более 20% коек. Новые койки вводить не планируется.







За минувшие сутки в республике проведено 8 293 ПЦР-теста на коронавирус. А всего с начала эпидемии — 3 156 858 тестов.

61% ПЦР-тестов выполняют в государственных медицинских организациях республики, 23% — в частных лабораториях, 15% приходится на Центр гигиены и эпидемиологии.

В июле Роспотребнадзор провел проверку на 1 097 объектах республики, в 199 из них (18%) обнаружили, что антиковидные мероприятия проводятся с нарушениями.

В этой связи работу на 11 объектах приостановили, а протоколов и административных санкций набралось на 1,5 млн рублей.

Выздоровели за весь период эпидемии 21 513 татарстанцев.

863 275 жителей республики провакцинированы, из них второй компонент прививки получили 642 587 человек.



В мобильных пунктах Казани привились 19 478 человек.

Роспотребнадзор направил постановления об обязательной вакцинации в 273 учреждения республики. Шесть организаций отчитались о достижении целевого показателя вакцинации сотрудников — выше 60%.

Роспотребнадзор не дремлет

Любовь Авдонина рассказала о том, как прошли июльские проверки соблюдения антиковидных мер на предприятиях республики. Она с сожалением констатировала, что 18% проверенных организаций допускали нарушения — а это в полтора раза больше, чем в июне. Среди нарушителей лидирует сфера продовольственной торговли — на нее приходятся 17% нарушений (товарищи, носите маски в магазинах!). 16% нарушителей — кафе и рестораны. Самые популярные виды нарушений — несоблюдение масочного режима, недостаточная дезинфекция и отсутствие термометрии на входе в учреждения.

Любовь Авдонина рассказала о том, как прошли июльские проверки соблюдения антиковидных мер на предприятиях республики и с сожалением констатировала, что 18% проверенных организаций допускали нарушения — в полтора раза больше, чем в июне. Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор проверяет еще и работу детских оздоровительных лагерей. Сейчас в республике работают 100 стационарных лагерей и 13 палаточных. В июле в лагерях провели 150 проверок, и вот там-то нарушений оказалось примерно столько же, сколько и в июне: огрехи нашли в работе 11% лагерей. Чаще всего там возникают проблемы с масками, дезинфекцией и термометрией.

Уже 273 организации в республике получили постановления об обязательной вакцинации сотрудников. Не секрет, что это вызывает большую дискуссию в обществе, но Любовь Авдонина приводит и хорошие примеры:

— Есть предприятия, которые не ищут каких-то объяснений или подводных камней в наших постановлениях, а четко их исполняют. Уже есть шесть предприятий, которые нам отчитались о выполнении — они получили постановления в начале июля, отнеслись к ним ответственно. И у них процент вакцинации работников выше 60%, есть и те, где 80%, и те, где 90%. Поэтому хочу обратиться к работодателям: ничего сверхъестественного, сложного, невозможного в этом нет — просто это надо правильно организовать и сделать.

Предприятия-герои заместитель главного санитарного врача республики перечислила: это ТЦ «Зельгрос» (72% привитых), Казанский электротехнический завод (68%), одно из отделений Сбера (86%), два подразделения КАМАЗА и одно частное охранное предприятие (80%).

— Они молодцы, защитили своих сотрудников, у них создана иммунная прослойка, и никаких осложнений ждать не приходится!

Фото: kamaz.ru

Полуночникам — отбой, учителям — приготовиться

Между тем в Татарстане по-прежнему не собираются разрешать ресторанам и кафе работать после полуночи. Те счастливчики, которые успели получить разрешение в июне, пока остаются в абсолютном и подавляющем меньшинстве. Авдонина объясняет это тем, что сейчас обстановка хоть и стабилизировалась, но на высоких показателях заболеваемости. Так что к этому вопросу Роспотребнадзор по Татарстану может вернуться только во второй половине августа.

Что касается мер профилактики в школах, то они остаются точно такими же, как в прошлом году. Ничего нового Роспотребнадзор ни для кого не придумал. Зато напоминает: поскольку в сентябре стартует прививочная кампания против гриппа, то учителям настоятельно рекомендуется успеть привиться от коронавируса до этого момента.

Учителям настоятельно рекомендуется успеть привиться от коронавируса до сентября. Фото: Максим Платонов

— Между прививками должно пройти время, поэтому Минобрнауки мы сейчас нацеливаем на максимальную вакцинацию учителей от коронавируса к началу учебного года, чтобы можно было в сентябре вакцинировать их и от гриппа тоже, — сказала Любовь Геннадьевна.

Разумеется, в такой обстановке ни о какой отмене масочного режима говорить не приходится. Авдонина вновь напомнила: на 100% вакцина от заражения не защищает. Зато она убережет от летального исхода или тяжелого течения заболевания. Поэтому маски нужно носить всем поголовно, включая привитых. А что касается сакраментального коллективного иммунитета в 60%, к которому мы довольно скоро уже можем подойти, замруководителя местного управления Роспотребнадзора сообщила:

— Дождемся нормативных документов. Если примут решение, что 60%-ного коллективного иммунитета достаточно для отмены масочного режима — мы отменим. Но пока есть решение о том, что 60% — это маловато, и мы сейчас стремимся к 80%, которые надо охватить до 1 ноября. Чем больше у нас будет защищенных людей, тем меньше у коронавируса будет шансов распространяться, получать новые мутации и тем раньше мы сможем рассмотреть отмену масочного режима.

«Можно вообще не вакцинироваться, а подождать, пока заболеете»

А что же Владимир Жаворонков? А он, как обычно, бодр и конструктивен. Отчитавшись о статистике по выздоровевшим и сообщив, что вакцин в республике достаточно, он напомнил о временных пунктах вакцинации. Прививочные пункты есть в моллах Казани («Мега», «Южный», «Парк Хаус», «Леруа Мерлен» на Амирхана), на станциях метро, в отделении Сбера на Пушкина (правда, он закрыт по выходным), в четырех домах культуры и культурных центрах.

Владимир Жаворонков сообщил, что вакцин в республике достаточно, и напомнил о временных пунктах вакцинации. Фото: Максим Платонов

— Мы фиксируем интерес населения к внеполиклинической вакцинации, он устойчивый. За июль в торговых центрах вакцинированы 8 тысяч человек, у метро — 11 тысяч, а всего в Казани в мобильных пунктах за месяц привились 19 478 человек, — сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана.

Что касается вчерашнего слуха о том, что врачи в «красных зонах» больше не будут работать в противочумных костюмах, Жаворонков ответил, что в региональный Минздрав пока на эту тему никаких нормативных документов не поступало, а значит, врачи во временных инфекционных госпиталях работают в СИЗах. Они сейчас многоразовые, сделанные из дышащей ткани, чтобы врачам было комфортно работать.

А на вопрос о том, можно ли делать повторную прививку не через 6 месяцев, а позже, глава казанского горздрава расстроенно ответил:

— Можно вообще не вакцинироваться, а подождать, пока заболеете. Это, безусловно, личное дело каждого. Но хочу напомнить: через 6 месяцев после болезни или вакцинации защита активно снижается и вероятность заболеть прогрессивно растет. Поэтому позиция «А давайте подождем, вдруг что-то изменится», на мой взгляд, неконструктивна. Чего ждать? Что такого должно случиться, чтобы мы вакцинировались не через 6, а через 9 месяцев? Мы ждем, что ковид резко исчезнет и его не станет? И если ответить себе на этот вопрос положительно — тогда да. Но, по моему мнению, эта история будет продолжаться. Посмотрите, что делает Сингапур: там изменили парадигму, и теперь говорят, что ковид с нами теперь навсегда. И с этим надо привыкнуть жить, максимально защитив себя. Поэтому шесть месяцев прошло, дорогие друзья. Пожалуйста, защитите себя, чтобы не допустить фатальных последствий. Я считаю, что это не вопрос торга о количестве месяцев!

Фото: Ринат Назметдинов

Диспансеризация для переболевших

Вишенкой на торте под названием «Призыв вакцинироваться» Жаворонков на этот раз сделал рассказ об углубленной диспансеризации для тех, кто переболел коронавирусом. В отличие от вакцины, ковид дает вполне четкий перечень серьезных осложнений. Поэтому Минздрав и проводит дополнительную диспансеризацию для переболевших. Пройти ее можно в поликлинике, при себе иметь паспорт и полис. Процедура проходит в два этапа.

На первом проводят анкетирование, проверяют сатурацию, проводят спирометрию, нагрузочный тест, рентген грудной клетки, делают анализы крови (общий и биохимический). И если на первом этапе обнаруживается что-то неладное, то пациент отправляется на второй — там обследование более углубленное, вплоть до КТ по показаниям.

— Нам важно на ранних стадиях купировать потенциальные осложнения от ковида. А населению важно не доводить себя до такого состояния, чтобы не было повода использовать эту углубленную диспансеризацию. Поэтому пожалуйста, вакцинируйтесь! — вновь призвал Жаворонков.



Людмила Губаева