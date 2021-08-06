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В Татарстан на этой неделе поступила очередная партия «Спутника V»

14:52, 06.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстан на этой неделе поступила очередная партия «Спутника V»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстан в среду, 4 августа, поступила очередная партия вакцины «Спутник V». С декабря прошлого года в республику доставили 1 млн 33 тысячи 543 дозы различных вакцин от COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в Татарстане от коронавируса привились 863 275 человек. 642 587 из них — вторым компонентом препарата. В Казани за июль в ТЦ привились 8 тысяч, у метро — 11 тысяч человек. Всего в столице республики в мобильных пунктах привились 19 478 человек.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане — в материале «Реального времени».

ОбществоМедицина Татарстан
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