Apple будет просматривать фото и сообщение в iPhone пользователей

Американская компания Apple подтвердила сообщения о внедрении в свои устройства на iOS и iPadOS проверку содержимого фото. Эта мера призвана ограничить распространение материалов о сексуальном насилии над детьми.

Также IOS будет отслеживать содержимое сообщений, получаемых в одноименном приложении. Технология будет отслеживать снимки, хранящиеся в iCloud Photos. При обнаружении такого контента Apple будет предоставить правоохранительным органам информацию об этом.

Фото: pixabay.com

В сообщениях система начнет предупреждать детей и их родителей о получении или отправке фотографий и ссылок сексуального характера.

Также, если пользователь будет интересоваться данной темой, Siri предупредит, что такой контент вреден и опасен. Пока такие меры введут для пользователей в США, но компания намерена распространить систему и в других регионах, пишет «РИА Новости».

На прошлой неделе представители Instagram сообщили, что социальная сеть сделает по умолчанию закрытыми аккаунты новых пользователей в возрасте до 16 лет. Такое решение принято для защиты детей от нежелательных комментариев, которые могут оставлять подозрительные пользователи.



Татьяна Леухина