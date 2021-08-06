СМИ: крупнейший производитель «Спутника V» заработал более 33 млрд рублей на выпуске вакцины

Фармацевтическое предприятие «Фармстандарт» стало лидером по числу контрактов на производство вакцины «Спутник V». Компания выпустила в оборот почти 60% вакцины и заработала на этом около 33,2 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на базу данных реестра Росздравнадзора.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Еще 11% препарата выпустили в обращение структуры «Лекко» (вывела оборот вакцины на 6,1 млрд рублей) и «Генериум» (на 6,5 млрд рублей). Компания «Биокад» выпустила препарат еще на 2,2 млрд рублей, это составляет 3,8% от общего объема доз, находящихся в обороте. «Биннофарм» (входит в АФК «Система») произвела около 14% препарата на 7,8 млрд рублей. Еще 2,2% вакцины на 1,3 млрд рублей выпустил сам Центр имени Гамалеи.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи разместил в России 11 контрактов на производство 90,2 млн доз «Спутника V» общей стоимостью 95,2 млрд рублей с начала 2021 года. Сейчас в обороте находится объем в 30 млн доз «Спутника V» стоимостью 57 млрд рублей. Эти данные подтвердили в Минздраве и Минпромторге.

В конце июля на мощностях предприятия Jurabek Laboratories в Узбекистане произведены первые партии вакцины против COVID-19 «Спутник V».

Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков ранее сообщал, что Татарстан получил за все время порядка 845 тыс. комплектов «Спутника V».