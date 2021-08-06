В Китае зарегистрировали два случая заражения людей вирусом птичьего гриппа

В Китае зарегистрировали два новых случая заражения людей вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6. Об этом заявили органы здравоохранения Гонконга, ссылаясь на уведомление, полученное из материкового Китая.

По их данным, инфекцией заразилась 61-летняя жительница города Гуйлинь в южном Гуанси-Чжуанском автономном районе. Она контактировала с живой птицей. Сейчас пациентка госпитализирована в стабильном состоянии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Второй случай обнаружили в городе Ибинь юго-западной провинции Сычуань. Состояние 65-летней пациентки расценивается врачами как критическое.

Первое в мире заражение человека штаммом вируса H5N6 зарегистрировали в мае 2014 года в юго-западной провинции Сычуань. С тех пор число таких случаев в стране достигло 37, из них пять было выявлено этим летом, пишет ТАСС. В июне текущего года в китайской провинции Цзянсу зафиксировали первый в мире случай заражения птичьим гриппом H10N3. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тогда не рекомендовала вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю из-за выявления нового штамма птичьего гриппа в Китае.



Татьяна Леухина