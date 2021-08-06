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Правительство выделит 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства в регионах

13:12, 06.08.2021
Правительство выделит 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства в регионах
Фото: realnoevremya.ru

Правительство России дополнительно направит 1,7 млрд рублей на предоставление лекарств в регионах. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Бесплатные лекарства и медицинские изделия могут получить льготники, а дети с ограниченными возможностями здоровья — лечебное питание.

«Размер ежемесячной социальной поддержки для них был увеличен, поэтому сегодня мы дополнительно направим регионам на эти цели почти 1 миллиард 700 миллионов рублей», — цитирует премьера «РИА Новости».

Также премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ выделит более 46 млрд рублей на продолжение специальных выплат медицинским работникам.

Ольга Плешкова
ОбществоВластьМедицина
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