Правительство выделит 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства в регионах
Правительство России дополнительно направит 1,7 млрд рублей на предоставление лекарств в регионах. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Бесплатные лекарства и медицинские изделия могут получить льготники, а дети с ограниченными возможностями здоровья — лечебное питание.
«Размер ежемесячной социальной поддержки для них был увеличен, поэтому сегодня мы дополнительно направим регионам на эти цели почти 1 миллиард 700 миллионов рублей», — цитирует премьера «РИА Новости».
Также премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ выделит более 46 млрд рублей на продолжение специальных выплат медицинским работникам.
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