Правительство выделит 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства в регионах

Правительство России дополнительно направит 1,7 млрд рублей на предоставление лекарств в регионах. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Бесплатные лекарства и медицинские изделия могут получить льготники, а дети с ограниченными возможностями здоровья — лечебное питание.

«Размер ежемесячной социальной поддержки для них был увеличен, поэтому сегодня мы дополнительно направим регионам на эти цели почти 1 миллиард 700 миллионов рублей», — цитирует премьера «РИА Новости».

Также премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ выделит более 46 млрд рублей на продолжение специальных выплат медицинским работникам.



Ольга Плешкова