«Рубин» продаст испорченные футболки с матча против «Ракува» на благотворительном аукционе

«Рубин» продаст испорченные футболки с матча Лиги конференций против польского «Ракува» на аукционе. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Все вырученные с продажи футболок средства будут направлены на благотворительность.

28 Мы получили много сообщений от тех, кто желает купить нашу форму в обновлённом «дизайне», поэтому решили провести аукцион! Все вырученные средства будут отправлены на благотворительность!



Ждём ваши предложения в реплаи pic.twitter.com/18KqlzJnVt — «Рубин» Казань (@fcrk) August 6, 2021

Напомним, накануне во время игры против «Ракува» в Лиге конференций у футболистов «Рубина» возникли сложности с экипировкой. Казанцам даже пришлось выходить во втором тайме с нарисованными маркером номерами, но судьи попросили вернуться к прежнему варианту формы.

Подробнее о случившемся и итогах самого футбольного матча читайте в материале «Реального времени».