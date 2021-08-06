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«Рубин» продаст испорченные футболки с матча против «Ракува» на благотворительном аукционе

13:14, 06.08.2021
«Рубин» продаст испорченные футболки с матча против «Ракува» на благотворительном аукционе
Фото: twitter.com/fcrk

«Рубин» продаст испорченные футболки с матча Лиги конференций против польского «Ракува» на аукционе. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Все вырученные с продажи футболок средства будут направлены на благотворительность.

Напомним, накануне во время игры против «Ракува» в Лиге конференций у футболистов «Рубина» возникли сложности с экипировкой. Казанцам даже пришлось выходить во втором тайме с нарисованными маркером номерами, но судьи попросили вернуться к прежнему варианту формы.

Подробнее о случившемся и итогах самого футбольного матча читайте в материале «Реального времени».

СпортФутболОбщество
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