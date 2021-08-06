Глава комитета исполкома Казани будет выдвигаться в Казгордуму

Директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова выдвинулась в качестве кандидата в депутаты Казгордумы. Об этом она сообщила на личной странице в Инстаграм.

Санникова рассказала о своем детстве в Дербышках и том, что уже с юного возраста видела проблемы района.

«У меня тогда не было сил и возможностей повлиять на изменения, но мне хотелось всегда поменять условия к лучшему, и теперь я увидела возможности и как будто вернулась в детство, почувствовала силы и хочу повлиять на улучшение условий любимого округа», — пишет Санникова.

Она рассказала, что готовилась к работе депутата, получила профильное образование и прошла «путь от официанта до руководителя Комитета по развитию туризма Казани».

«Я хочу представлять интересы жителей своего родного округа, отстаивать их и хочу быть полезной своим родным соседям», — заключила Санникова.

В Татарстане завершился прием документов на регистрацию на выборах. Согласно данным ЦИК РТ, по одномандатным округам в республике выдвинулись 57 кандидатов, в числе которых четыре самовыдвиженца.



Ольга Плешкова