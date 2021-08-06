В МВД Татарстана поступило больше 500 заявлений на Finiko

Фото: "Реальное время"

Арест Кирилла Доронина обернулся ростом заявлений на организаторов проекта Finiko в полицию. По данным источников «Реального времени», их количество к вечеру вчерашнего дня перевалило за 500, днем ранее было 300.



Речь идет лишь о тех заявлениях, что поступили в ГСУ МВД Татарстана, отмечает один из источников, напоминая, что в криптопирамиду вкладывались жители разных регионов России и зарубежных стран.

В ближайшее время для работы по этому делу в силовом ведомстве может быть создана специальная следственная группа. Силовики готовы к росту обращений по Finiko в геометрической прогрессии.

Напомним, в СПЧ насчитали около миллиона участников этой финансовой пирамиды.

При этом на день ареста Доронина в полиции успели принять только 100 заявлений от пострадавших из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Казахстана. При этом статус потерпевших от мошенничества в особо крупном размере на тот момент получили менее 10 человек.

Лидер Finiko обвинения не признает, арест оспаривает, правозащитникам на условия в СИЗО не жалуется.