Цена на газ в Европе обновила исторический рекорд

В пятницу, 6 августа, цены на газ в Европе обновили исторический рекорд. Цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $540 за тыс. куб. м, пишет ТАСС со ссылкой на данные ICE.

На пике стоимость была близка к $545 за 1 тыс. куб. м. Сейчас цена на газ выросла на 3,36% относительно стоимости закрытия в четверг.

Рост цен связывают с пожаром на заводе «Газпрома» по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе 5 августа. Пожар был локализован, пострадавших нет.

С субботы 31 июля «Газпром» сократил транзит газа в подземные хранилища Европы в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер).



Ольга Плешкова