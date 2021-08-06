Путин поручил до октября утвердить план по достижению национальных целей

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября утвердить единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Утвердить Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, обеспечив включение в него стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития», — говорится в поручении.

Сегодня Путин продлил срок федеральной государственной гражданской службы заместителю секретаря Совета безопасности РФ Юрию Кокову.



Алексей Нечаев