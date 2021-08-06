В Казани три станции зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида

В Казани три станции зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида в воздухе. Данные мониторинга загрязнения атмосферного воздуха опубликованы на сайте Гидрометцентра РТ.

Больше всего воздух загрязнен в Кировском и Московском районах города. Так ПНЗ №6 на улице Степана Халтурина, 10 и ПНЗ №4 на Горьковском шоссе, 2 зафиксировали концентрацию формальдегида на уровне 0.096 и 0.083 соответственно. Норма при этом составляет 0,05 мг/куб. метр.



Фото: realnoevremya.ru

ПНЗ №7 на ул. Декабристов, 183, расположенный в Московском районе, зафиксировал показатель 0.071.

В июне «Реальному времени» в Министерстве экологии РТ ситуацию с превышением допустимой концентрации вредных веществ в воздухе объясняли несколькими факторами: большое количество автомобильного транспорта, непосредственная близость постов наблюдения к городской инфраструктуре, а также установившаяся жара и почти полное отсутствие ветра, который рассеивал бы то, что выделяют автомобили и промышленные объекты.



Ольга Плешкова