В Татарстане ВРП по итогам полугодия составил 1,46 трлн рублей

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что валовой региональный продукт по итогам полугодия составил 1,46 трлн рублей, или 103% к уровню соответствующего периода 2020 года. Об этом он рассказал в приветственном слове перед вручением государственных наград РФ и РТ, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Объем инвестиций в основной капитал в первом квартале 2021 года зафиксирован на уровне 103,4 млрд рублей — 109% к соответствующему периоду прошлого года, добавил Песошин.

Он наградил 49 представителей различных сфер деятельности.

«Ваш талант, трудолюбие и стойкость делают нашу республику сильной и процветающей. Благодарю вас за добросовестную работу и преданность своему делу», — сказал премьер-министр РТ.

За пять месяцев года ВРП республики составил 102,3% к прошлому году. Индекс промышленного производства — 104,3%. Объем строительных работ вырос на 102,4%, розничный товарооборот — 110,1%.

Алексей Нечаев