Путин поручил начать комплексное обновление общественного транспорта в России

Фото: МУП «Метроэлектротранс» (архив)

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину до начала 2022 года утвердить и начать реализацию единой по стране программы модернизации общественного транспорта. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Утверждение и начало реализации не позднее 1 января 2022 года единой комплексной программы, направленной на модернизацию пассажирского транспорта общего пользования в субъектах Российской Федерации», — указано в поручении.

В конце июля вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что регионам могут выделить возвратные средства на обновление подвижного состава общественного транспорта из ФНБ.



В прошлом месяце Путин поручал Кабмину направить еще 50 миллиардов рублей на модернизацию общественного транспорта и 30 миллиардов рублей на ремонт региональных и местных автодорог.



Татьяна Леухина