В Челнах в субботу перекроют несколько участков дорог из-за проведения полумарафона

В субботу, 7 августа, в Набережных Челнах временно перекроют несколько участков дорог из-за с проведения Камского полумарафона. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 8.00 до 14.00 нельзя будет проехать по проспекту Хасана Туфана на участке от проспекта Сююмбике до улицы 40 лет Победы в обе стороны, по проспекту Сююмбике в направлении Ледового дворца, по улице 40 лет Победы на участке от проспекта Хасана Туфана до проспекта Раиса Беляева.

Фото: nabchelny.ru

В субботу, 7 августа, движение транспорта на улице Сибгата Хакима и улице Бондаренко в Казани будет временно ограничено из-за проведения у Центра семьи «Казан» праздника «Я выбираю небо!».



Алексей Нечаев