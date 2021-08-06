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Роспотребнадзор: 273 организации Татарстана обязаны привить всех сотрудников от COVID-19

11:55, 06.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Роспотребнадзор: 273 организации Татарстана обязаны привить всех сотрудников от COVID-19
Фото: Максим Платонов

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что 273 организациям РТ было вынесено постановление об обязательной вакцинации сотрудников — 6 выполнили требование.

Отмечается, что подобные постановления получают те предприятия, где был выявлен очаг COVID-19. Также Авдонина заявила, что выполнить требование возможно.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане от коронавируса привились 863 275 человек. 642 587 из них — вторым компонентом препарата. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Вакцины есть в наличии, ситуация с ними стабильная. Реализуются и листы ожидания, и вакцинация день в день, для этого открыты все поликлиники города.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:22
    Работодатель не имеет право заставлять вакцинироваться.
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