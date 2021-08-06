Правительство выделит 46 млрд рублей на социальные выплаты медработникам

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ выделит более 46 млрд рублей на продолжение специальных выплат медицинским работникам. Об этом сообщает ТАСС.



В рамках борьбы с COVID-19 врачи и медсестры по всей стране продолжают трудиться в непростых условиях, отметил он.

«Правительство будет и далее их поддерживать», — сказал Мишустин.

Фото: Максим Платонов

В июле сообщалось, что Татарстан получит из федерального бюджета почти 7,9 млн рублей на оплату повышенных отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска медицинским сотрудникам. Еще 197 514 тыс. рублей республика получит на выплаты в этих же целях социальным работникам, которые заботятся о заболевших COVID-19.



Алексей Нечаев