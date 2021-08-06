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Блогеру Юрию Хованскому суд продлил арест

16:40, 06.08.2021
Блогеру Юрию Хованскому суд продлил арест
Фото: vk.com/hova

Обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому суд продлил арест. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга.

Блогер останется под арестом до 8 сентября.

10 июня в Санкт-Петербурге суд арестовал Хованского на 2 месяца по обвинению в оправдании терроризма. Адвокат Виктория Мартыненко, защищающая блогера, заявила, что он признал вину частично, и отметила, что песня была спета много лет назад, но попала в интернет недавно.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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