Блогеру Юрию Хованскому суд продлил арест
Обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому суд продлил арест. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга.
Блогер останется под арестом до 8 сентября.
10 июня в Санкт-Петербурге суд арестовал Хованского на 2 месяца по обвинению в оправдании терроризма. Адвокат Виктория Мартыненко, защищающая блогера, заявила, что он признал вину частично, и отметила, что песня была спета много лет назад, но попала в интернет недавно.
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