Эксперты оценили шансы вкладчиков Finiko вернуть деньги

Вкладчики Finiko, признанного ЦБ финансовой пирамидой, обращаются в МВД с заявлениями в полицию. Эксперты, опрошенные РБК, оценили их шансы на возврат. По их оценкам, сумма ущерба превышает 80 млн рублей.



По мнению старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Антона Рогачевского, средства вернуть у вкладчиков не получится. ЦБ публиковал предупреждение о признаках финпирамиды в Finiko еще в 2019-м. Деньги забрать из финпирамиды невозможно до ее схлопывания, «все сливки собирают только те, кто зашел раньше всех».

Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский утверждает, что случаи возврата средств в аналогичных ситуациях очень редки. Как правило, они единичны и не связаны с уголовными производствами по факту деятельности крупных компаний.

Как правило, вкладчики знают о рисках и осознанно идут на них, желая получить сумму, которую не получили бы даже за 3—4 года, держа средства на классическом депозите. Клиенты имеют на руках документы, в которых прописаны риски, и фактически компания не обязана возвращать средства.

Сумма ущерба, вероятно, превысит 80 млн рублей, о которых сейчас говорят в правоохранительных органах, поскольку она сформирована на основе заявлений граждан. Как показывает опыт экспертов, обращения граждан по финансовым мошеннических схемам рассматриваются долго, в большинстве случаев реального взыскания утерянных средств не осуществляется.

Фото: realnoevremya.ru

По данным источников «Реального времени», количество заявлений на Finiko к вечеру вчерашнего дня перевалило за 500. В СПЧ насчитали около миллиона участников этой финансовой пирамиды.

Лидер Finiko обвинения не признает, арест оспаривает, правозащитникам на условия в СИЗО не жалуется.

Маргарита Головатенко