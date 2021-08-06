Завтра в Казани на несколько часов закроют проезд по улицам Сибгата Хакима и Бондаренко

В субботу, 7 августа, движение транспорта на улице Сибгата Хакима и улице Бондаренко в Казани будет временно ограничено из-за проведения у Центра семьи «Казан» праздника «Я выбираю небо!». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 14.00 до 17.00 будет ограничено движение транспорта в обе стороны по улице Сибгата Хакима, на участке от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Абсалямова. Также нельзя будет проехать в обе стороны по улице Бондаренко, на участке от жилого дома №3 по улице Сибгата Хакима до пересечения с улицей Сибгата Хакима.

Фото: kzn.ru

Также в субботу, 7 августа, на участке реки Казанки запрещено использование маломерных судов. В день праздника будут использованы водные акватории Волги и Казанки. Для обеспечения безопасности с 12.00 до 20.00 на участке Казанки от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум» запрещен выезд на маломерных судах, а также парусных, прогулочных, спортивных судах, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки.

Алексей Нечаев