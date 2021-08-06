Минздрав: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в 80—90% достижим за несколько месяцев

В Минздраве считают, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в значениях 80—90% может быть достигнут в России за несколько месяцев. Такое мнение выразил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

«Я думаю, что это вопрос буквально нескольких месяцев, но хочу сказать, что это зависит и от нас с вами», — приводит слова Фисенко «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что для защиты населения от коронавируса необходимо обеспечить коллективный иммунитет на уровне 60%. Однако из-за заразности новых штаммов планку поднимают до 80%.



Ольга Плешкова