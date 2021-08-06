Следком завел уголовное дело после побега арестантов из ИВС в Подмосковье

Следком возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий сотрудниками изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро арестантов. Об этом сообщила представитель областного главка Следственного комитета РФ Ольга Врадий.

По версии следствия, превышение должностных полномочий сотрудниками изолятора привело к побегу арестантов. Инцидент произошел в ночь на 6 августа. Из ИВС МВД по Истре совершили побег пять человек. Предположительно, они открутили замки дверей гаечным ключом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На месте происшествия работают криминалисты и следователи, проводятся осмотры и допросы, передает «Интерфакс».



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