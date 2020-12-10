Итоги дня: уход Ирека Зиннурова из Госдумы, аномальные холода в Татарстане, Кремль отреагировал на рост цен
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 10 декабря:
- Депутат Госдумы от Татарстана и двукратный призер Олимпийских игр Ирек Зиннуров уйдет из нижней палаты парламента и будет работать в Россотрудничестве в качестве главы одного из общественных центров. Он займется улучшением отношений между Россией и Азербайджаном. Все подробности — в материале «Реального времени».
- Сегодня президент России Владимир Путин принял участие в заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В ходе встречи с общественниками он предложил проработать идею создания в стране специального суда по правам человека, оценил возможность проведения широкой амнистии. Также глава государства прокомментировал дело бывшего советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост цен на продукты питания. По его словам, сдерживание цен на продукты будет осуществляться с помощью рыночного урегулирования и только рыночными методами. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отчитал чиновников из ФАС, Минпромторга, Минсельхоза и Минэкономразвития из-за роста цен на продукты.
- По итогам ноября инфляция в Татарстане составила 0,8%, с начала года — 3,9%. Об этом говорится в материалах Татарстанстата. Так, в прошлом месяце цены на продукты в РТ выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5%, с начала года — на 5,2%. Непродовольственные товары за ноябрь подорожали на 0,6%, с января — на 4,4%. Цены на услуги в РТ увеличились на 0,2% в ноябре и на 1,5% с начала года.
- Гидрометцентр Татарстана выпустил штормовое предупреждение о сохранении аномально холодной погоды на территории РТ. Так, среднесуточные температуры воздуха на 9—17 градусов ниже климатической нормы. В отдельных районах температура может доходить до -28 градусов. По данным Гидрометцентра РТ, такая аномально холодная погода в республике сохранится по 14 декабря.
- На базе Университета Иннополис открылся первый в России Институт искусственного интеллекта. Новый институт займется научной и образовательной деятельностью, также развитием ИИ-проектов в нефтегазовой отрасли, медицине, геоинформационных технологиях, промышленности, новых материалах и микроэлектронике.
- В РКБ Татарстана вылечили от COVID-19 48-летнего мужчину из Италии. Его госпитализировали в больницу, где он болел больше двух недель с поражением 50% легких. «Спасибо большое врачам! Я рад, что переболел в России. Я не уверен, что в Италии меня бы спасали и лечили, как здесь», — сказал он.
- Исполком Казани утвердил проект планировки и межевания первого этапа внутригородской кольцевой железной дороги в районе станции Новое Аракчино на участке станция Юдино — станция Дербышки. В административном отношении объект строительства расположен в пределах Кировского и Московского районов Казани. Проектом предполагается строительство на перегоне Новое Аракчино — Юдино — Восстания нового путепровода на пересечении с Горьковским шоссе. Также построят железнодорожные пути длиной 8,9 км.
- Сегодня в Вахитовском райсуде огласили обвинение по делу о покушении на гендиректора КСК КГУ «УНИКС» в 1999 году и допросили свидетеля — осужденного по делу ОПС «Хади Такташ» Андрея Ситнова, он же Сито. Подробности резонансного дела — в материале «Реального времени».
- Дизайнер и блогер Артемий Лебедев помог детской инклюзивной театр-студии «Другой театр» из Нижнекамска. Он перевел им крупную сумму денег, которая была собрана во время его стрима. Студии не хватало средств на декорации и костюмы для постановки спектакля, поэтому они запустили сбор на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Артемий Лебедев внес 100 тыс. рублей.
- Верховный суд Крыма заочно вынес приговор бывшему вице-премьеру республики и вице-президенту Всемирного конгресса крымских татар Ленуру Ислямову. За организацию энергоблокады полуострова и призывы к отделению полуострова от РФ его приговорили к 19 годам колонии строгого режима.
- Прокуратура Арского района Татарстана нашла нарушения в сфере питания сразу в нескольких школах. Они были устранены, с директорами школ и главами поселений уже проведена беседа. Так, в некоторых учреждениях в столовых работали сотрудники без медкнижки. Сотрудники прокуратуры нашли продукты с истекшим сроком годности. Некоторые продукты неправильно хранились.
- Сегодня в рамках VII ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2020» в Москве прошла презентация электромобиля «Кама-1». Его разрабатывали ПАО «КАМАЗ» и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ). Работа над электромобилем началась в декабре 2018 года, за 2 года был создан цифровой двойник и изготовлен экспериментальный образец. Машина с интеллектуальной системой помощи водителю ADAS уровня 3 представляет собой трехдверный четырехместный компактный смарт-кроссовер.
- Центробанк с 7 декабря наложил ограничения на осуществление платежей «Киви банка» в пользу зарубежных торговых компаний и переводы на предоплаченные корпоративные карты. Офис «Киви банка» есть и в Казани.
- Исполком Казани постановил изъять у ОАО «Центральный рынок г. Казани» земельный участок и торговый павильон на улице Мартына Межлаука. На этом месте предполагается сделать трамвайную остановку.
- Корабли Военно-морских сил России проведут совместные учения со странами НАТО. Это произойдет впервые за 10 лет. Маневры «АМАН-2021» пройдут в феврале 2021 года у берегов Пакистана в акватории Карачи. В учениях также примут участие корабли США, Великобритании, Пакистана, Китая, Японии, Турции, Филиппин, Малайзии, Шри-Ланки и Индонезии.
- Мать 15-летнего школьника казанской гимназии №102, который покончил с собой в сентябре этого года, рассказала, что в предсмертной записке он обвинил в этом учителя химии. По словам родительницы, педагог позволяла себе унижать детей, обзывая их. На данный момент идет следствие по уголовному делу о доведении до самоубийства. Однако, слов родительницы, педагог не была отстранена от должности. Директор казанской гимназии Ирина Проценко в свою очередь ответила, что дать объективную оценку сложившейся ситуации могут только следствие и компетентные органы, «которым мы предоставили всю необходимую информацию о мальчике».
- Приказом генпрокурора России Игоря Краснова на должность прокурора Тюлячинского района РТ официально назначена Нурия Сабирзянова. В четверг, 10 декабря, ее представил коллективу глава татарстанского надзорного ведомства Илдус Нафиков. На этом посту Сабирзянова сменила Рима Сунгатуллина, который перешел на должность городского прокурора в Азнакаево.
- С начала пандемии коронавируса в России 4,5 млн предприятий малого и среднего бизнеса обанкротились и прекратили свое существование. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
- Глава «Единой России» Дмитрий Медведев предложил разработать новую законодательную меру, которая позволит забирать животных у хозяев, которые жестоко обращаются с ними. Политик предложил проработать соответствующие инициативы и сформулировать поручения правительству и Госдуме.
- Общественный представитель бизнес-омбудсмена Татарстана, генеральный директор ООО ПО «Промвест» Андрей Балта обратил внимание на нецелесообразность перевода вывесок в Набережных Челнах на татарский язык. По его словам, это создает дополнительную нагрузку на бизнес. Заместитель руководителя исполкома Ильмир Исхаков отметил, что исполком города знает о проблеме. Но по закону о государственных языках Татарстана, вывески должны быть на двух языках — русском и татарском. Названия брендов не переводятся. Мэр Челнов Наиль Магдеев попросил разбираться по конкретным случаям, на частных примерах и призвал найти золотую середину.
- Правительство России подготовило поправки, которые позволят получить целый ряд услуг в негосударственных организациях. Оформить пенсию, узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет в организациях, где для этого есть технические возможности, в том числе и в уполномоченных банках.
- Вакцину от коронавируса «Спутник V» получили уже более 150 тысяч россиян. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Препарат был получен в рамках гражданского оборота. В России сейчас наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране.
- В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Общее число летальных случаев в республике достигло 158. Жертвами коронавирусной инфекции стали трое мужчин 1947, 1948 и 1958 годов рождения.
- Пик безработицы в Татарстане в этом году пришелся на начало сентября. По данным Минтруда РТ, к 1 сентября в республике насчитывалось 79 053 официально зарегистрированных безработных. К 4 декабря их стало почти на 30 тысяч меньше.
- Американский журнал Time опубликовал список претендентов на звание «Человек года — 2020». В него вошли четыре кандидата, два из которых представлены в виде собирательного образа. В списке оказались действующий и избранный президенты США Дональд Трамп и Джо Байден. Также в списке главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медработниками, которые боролись с пандемией коронавируса, и «Движение за расовую справедливость», начавшееся в США после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
- Власти России рекомендовали продавцам придерживаться определенных цен на подсолнечное масло и сахар. Для масла максимальная цена в розницу должна составлять не более 110 рублей за литр, для сахара — 45 рублей за кг.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан Магдеев Наиль ГамбаровичЗиннуров Ирек ХайдаровичИннополисНафиков Илдус Саидович
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